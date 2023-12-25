SberCIB обновил топ акций российских компаний средней и малой капитализации

Аналитики SberCIB Investment Research обновили топ акций российских компаний средней и малой капитализации, добавив в него акции "Южуралзолото" и Whoosh, отмечается в комментарии инвестбанка.

Таким образом, в подборку вошли "Башнефть" (прив.), HeadHunter, ЦИАН, "Распадская", "Черкизово", "НоваБев Групп", "Россети Центр", Globaltrans, "РусАгро", "Совкомфлот", "Южуралзолото" и Whoosh.

"Индекс акций средней и малой капитализации с конца ноября существенно снизился. На этом фоне мы решили добавить в подборку две бумаги. Это компания "Южуралзолото", которая в прошлом месяце провела IPO. Мы полагаем, что рост цен на золото, расширение производства и снижение капзатрат будут способствовать увеличению свободного денежного потока и снижению долговой нагрузки эмитента, - указывают эксперты. - Также включаем акции Whoosh. Мы полагаем, что один из лидеров рынка кикшеринга в России сохранит высокие темпы роста при снижении регуляторных рисков. Ожидаем, что в 2023-2027 годах выручка Whoosh будет расти в среднем на 30% в год".

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