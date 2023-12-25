Рубль днем укрепляется к доллару и евро в рамках подготовки к последним налоговым выплатам года

Москва. 25 декабря. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже днем в понедельник, развернулись вниз после роста в ходе утренней сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря.

Курс доллара США составил 91,97 руб./$1 в 15:05 МСК, что на 2,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,22 руб./EUR1, подешевев на 52,5 копейки. Ранее в ходе торгов евро рос выше 102 руб. впервые с 20 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,14 копейки, до 96,14 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,1 копейки - до 12,84 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх после снижения в ходе утренней сессии и подрастает к основным валютам в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Сессия на внутреннем валютном рынке проходит в спокойном режиме, так как большинство ведущих мировых рынков, в том числе рынок энергоносителей, не функционируют в связи с рождественскими праздниками. В понедельник закрыты биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии.

Банк России в январе будущего года будет продавать валюту на внутреннем рынке в рамках операций по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В январе мы будем продавать валюту. Буквально в ближайшее время объявим, какие продажи будут в январе", - сообщила Набиуллина в интервью РБК.

Она отметила, что направление валютных операций в целом будет зависеть от цены на нефть.

"Будем мы нетто-продавцом или нетто-покупателем, в значительной степени зависит от цены на нефть. Если цена на нефть останется на нынешнем уровне, то мы будем нетто-продавцом валюты. Если цена нефти будет $88-90 за баррель Brent, то мы можем перейти уже в статус покупателя валюты", - заявила глава ЦБ.

Российские экспортеры наращивают продажи валюты, но дело тут не только в том, что вступили в силу требования октябрьского указа президента об обязательной репатриации и продаже их выручки, сообщила Набиуллина. Она подтвердила свою позицию о том, что указ, действие которого на данный момент ограничено апрелем 2024 года, должен оставаться временным.

"Мы сейчас, действительно, видим увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут приблизиться даже к 100% выручки. Но здесь несколько факторов. Первое - все-таки валюту в основном продавали экспортеры, в том числе на фоне высоких цен на нефть, которые были в предыдущие месяцы. Там у нас тоже существуют лаги - от высоких цен на нефть до прихода экспортной выручки и ее продажи. И как раз продавалась валюта с высоких цен на нефть. Были разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Плюс к этому мы видим, что некоторые экспортеры из-за высокой ставки по рублевым кредитам - здесь тоже работает наша денежно-кредитная политика - начали брать валютные кредиты, а потом валюту продавать, чтобы оплачивать свои рублевые расходы", - сказала Набиуллина в интервью.

По ее мнению, сейчас продажа валютной выручки не является определяющим фактором для курса рубля.

"Определяющие факторы, фундаментальные факторы, которые влияют на курс, - это состояние платежного баланса, наш экспорт, рублевый спрос на импорт. Рублевый спрос на импорт подогревался в том числе доступностью, быстрым ростом кредитов рублевых. Сейчас денежно-кредитная политика как раз оказывает влияние на стабилизацию курса, очевидно", - сказала Набиуллина, добавив, что ЦБ не ожидает резкого изменения ситуации на валютном рынке в момент истечения действия указа весной следующего года.

Возможно укрепление рубля по отношению к доллару США до уровня 91,5 руб./$1 на торгах в понедельник, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что при текущей цене на нефть регулятор будет продавать валюту на рынке (покупки могут начаться при цене нефти марки Brent около $90 за баррель). По-видимому, это означает, что Минфин по максимуму использует ФНБ в 2023 году, что позитивно для рубля. Утром в понедельник рубль торгуется ниже 92 руб./$1. Экспортеры могут активно продавать валюту в преддверии налоговых выплат. В этих условиях рубль может подорожать до 91,5 руб./$1", - указывают эксперты инвестбанка.

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 91 руб./$1 на текущей неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль существенно ослабился по итогам прошедшей недели, - отмечают аналитики. - Во многом такая динамика была связана с экспирацией квартальных фьючерсов, после которой российская валюта пока не восстановилась. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 91,8 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. На этой неделе экспортеры могут нарастить продажи валютной выручки для уплаты налогов. На этом фоне у курса пары "доллар-рубль" остается потенциал к снижению в сторону 91 руб./$1".

В свою очередь, котировки Brent, по прогнозам экспертов банка, могут попробовать закончить год выше $80 за баррель даже в условиях низкой торговой активности.

Валютная пара "доллар-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90,5-92 руб./$1 в ближайшие дни, полагают аналитики отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ).

"Ожидаем роста предложения валюты со стороны экспортеров на текущей неделе в преддверии дня единого налогового платежа (28 декабря). В противоположном направлении будет влиять стремление участников рынка снизить риски перед предстоящими новогодними праздниками. Баланс этих факторов и станет определять стоимость рубля в последнюю неделю 2023 года", - пишут эксперты в комментарии.