SberCIB обновил топ наиболее привлекательных акций компаний РФ

SberCIB Investment Research внес изменения в топ акций российских компаний, наиболее привлекательных для инвестирования в настоящее время, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики исключили из подборки акции "Интер РАО", включили бумаги "Яндекса" и Ozon.

Таким образом, в состав вошли Globaltrans, "Яндекс", "Татнефть", "Московская биржа", "Северсталь", TCS Group, "Совкомфлот", "ЛУКОЙЛ", Сбербанк, X5 Retail Group, Ozon и "префы" "Транснефти".

"Мы включили бумаги "Яндекса", поскольку ожидаем снижения рыночной оценки рисков и роста котировок компании после публикации условий ее реструктуризации. Также добавили расписки Ozon, потому что эмитент растет быстрее, чем рынок в целом. При этом компания фундаментально недооценена по коэффициентам, несмотря на существенный рост котировок Ozon с начала года, - указывают эксперты. - "Интер РАО" значительно повысила планы по инвестициям на 2024 год - до 190 млрд руб. Такое повышение требует дополнительного анализа, в связи с чем бумаги эмитента, которые выросли в цене более чем на 60% с момента их включения в подборку в марте 2022 года, пока из нее выбывают".

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