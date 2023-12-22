Рынок акций РФ на неделе поднялся в район 3100п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля

Рынок акций РФ на уходящей неделе вырос на фоне подорожавшей нефти (Brent протестировала рубеж $80 за баррель), ожиданий смягчения монетарной политики ЦБ РФ в первом полугодии 2024 года и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов на фоне ослабления рубля, поддержку индикатору оказал рост бумаг Сбербанка на ожиданиях рекордных дивидендов за 2023 год.

В период с 18 по 22 декабря индекс МосБиржи вырос на 1,9% и составил 3092,58 пункта, индекс РТС потерял 0,3% и достиг 1057,58 пункта на фоне роста доллара до 92,12 руб./$1 (+1,85 рубля) и подорожавшей нефти Brent до $79,46 за баррель (+3,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с ускорения роста вслед за нефтью (Brent превысила $78 за баррель) и на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3076 пунктов во главе с бумагами "Мосбиржи" (+3,9%) и расписками Ozon (+3,4%); во "втором эшелоне" раллировали бумаги "Соллерса" (+23%) на фоне новостей о начале продаж на российском рынке полноприводных пикапов Sollers ST6.

Выросли бумаги "НоваБев Групп" (+5,5%, до 5415 рублей) на фоне новостей об одобрении акционерами дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 135 руб. на акцию (дивидендная отсечка 27 декабря).

Совет директоров MDMG (+7,9% ГДР) утвердил новую дивидендную политику: компания сможет направлять на выплату акционерам до 100% прибыли по МСФО, а также накопленную прибыль. Помимо этого, руководство подготовило документы для редомициляции с Кипра в САР о.Октябрьский в Калининградской области.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (+3,4%) уточнило финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года: компания получила прибыль в размере 39,1 млрд рублей вместо опубликованного ранее убытка по РСБУ в размере 8,6 млрд рублей без учета доходов от участия в других организациях (доходы от участия в других организациях компания оценила в 47,8 млрд рублей).

Нефть выросла на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда; цена Brent локально поднималась к $79,5 за баррель.

Во вторник рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне слабовыраженных сигналов с внешних фондовых площадок и выросшей вечером нефти (Brent превысила $79 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3080 пунктов на фоне ослабления рубля, при этом в лидерах роста выступили расписки Qiwi (+28,3%) в отсутствие новостей, а также бумаги металлургов во главе с "НЛМК" (+3,4%) и акции "НОВАТЭКа" (+1,7%).

Акции "Газпрома" (-0,3%) вечером во вторник пытались подрасти на новостях о сокращении инвестпрограммы концерна в 2024 году до 1,6 трлн руб. (с 2 трлн руб. в 2023 году) и прогнозах, что EBITDA группы за 2023 год составит около 2,2 трлн руб., а мультипликатор "чистый долг/EBITDA" - 2,3х. Зампредседателя правления компании Фамил Садыгов напомнил, что согласно действующей дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень в 2,5х.

Однако локальный оптимизм в акциях "Газпрома" не получил развития из-за отсутствия конкретики по дивидендам.

Главы правительств России и Китая Михаил Мишустин и Ли Цян высказались за скорейшее достижение договоренностей по строительству газопровода "Сила Сибири 2", сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак по итогам 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

Акции "СПБ биржи" (+5,2%) выросли на новостях о согласовании стратегии разблокировки активов: "СПБ банк" готовит свой запрос с предложениями в Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США. Бумаги "НОВАТЭКа" позитивно отреагировали на новости о снятии ограничений с проекта "Сахалин 2". Схожая история отмечалась с акциями "Новолипецкого металлургического комбината": ЕС продлил разрешение на поставки российских слябов до 2028 года.

Рост нефти днем замедлился на фоне сообщений о том, что США с союзниками намерены начать операцию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море. Тем не менее, вечером рост цен возобновился, Brent превысила $79 за баррель. Ряд крупных компаний объявили о приостановке прохода танкеров через Красное море, в том числе, BP и норвежская Equinor.

В среду рынок акций РФ вырос на фоне дальнейшего улучшения нефтяной конъюнктуры (нефть Brent протестировала $80 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 3100 пунктов, вернувшись к уровню 2-недельной давности. Лидировали в росте акции "Магнита" (+3,8%), нефтяных и металлургических компаний.

Наблюдательный совет ВТБ (+0,6%) утвердил новую стратегию развития на 2024-2026 годы, сообщил госбанк. Как отметил глава ВТБ Андрей Костин, по итогам 2023 года прибыль банка достигнет рекордной величины - 430 млрд рублей.

Структура ПАО "МТС" (-0,8%) - ООО "Бастион" - передает в ЗПИФ квазиказначейский пакет в размере 7,4% акций компании для оптимизации структуры капитала. Как говорится в пресс-релизе компании, речь идет о передаче 148,6 млн обыкновенных акций МТС в качестве оплаты паев при формировании фонда.

Оборот группы "Софтлайн" (+3,1%) в 2024 году может составить не менее 110 млрд рублей, сообщила компания. Показатель скорректированной EBITDA по итогам следующего года компания прогнозирует в размере не менее 6 млрд рублей. Также "Софтлайн" сообщил о возможности выплатить дивиденды по итогам 2024 года, на что будет потрачено не менее 25% чистой прибыли по МСФО или не менее 1 млрд рублей.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в декабре увеличился до 110,7 пункта, при прогнозах роста до 104 пунктов.

Нефть продолжила подъем из-за растущих рисков дальнейшего ограничения транспортировки энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Многие компании на неделе начали пользоваться обходными путями для транспортировки грузов, и стоимость страхования судов существенно возросла.

В четверг рынок акций РФ скорректировался вниз вслед за нефтью (Brent локально падала ниже $78 за баррель) на фоне фиксации прибыли игроками, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи опустился ниже 3075 пунктов во главе с бумагами "Мосбиржи" (-3,7%) и "НОВАТЭКа" (-2,7%), причем откат сдерживался ослаблением рубля; выросли акции Polymetal (+5,7%).

Агентство Bloomberg сообщило в четверг, что "НОВАТЭК" направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ) с будущего проекта "Арктик СПГ 2", поскольку санкции, введенные США, угрожают началу поставок. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули. Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось запустить в 2024 года, а третью - 2026 году.

"Мосгорломбард" из-за недостатка спроса решил перезапустить сбор заявок на IPO, продлив срок сбора заявок до 27 декабря.

Финальная оценка Минтруда США показала, что ВВП страны в III квартале увеличился на 4,9% в годовом выражении (ранее сообщалось о росте на 5,2% и эксперты не ожидали пересмотра показателя).

Нефть просела на статистике Минэнерго США о запасах (выросли резервы нефти и объемы добычи), а также новостях, что Ангола заявила о выходе из ОПЕК.

В пятницу рынок акций РФ вернулся к росту вместе с нефтью (Brent вновь протестировала $80 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы в преддверии выходных. Индекс МосБиржи на подъеме протестировал рубеж 3100 пунктов во главе с бумагами Сбербанка (+1,8%), подогретых заявлениями главы банка Германа Грефа о прибыли и дивидендах.

Греф сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что Сбербанк рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах, а финрезультаты банка за 2023 год позволяют акционерам ожидать рекордных дивидендов.

ВТБ (-0,4%) сообщил, что в ноябре заработал чистую прибыль по МСФО в размере 14,7 млрд рублей, за 11 месяцев - 417,5 млрд рублей. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил журналистам, что банк находится в траектории достижения таргета по прибыли в "430 плюс" млрд рублей по итогам 2023 года.

В период с 18 по 22 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи лучше рынка выглядели акции "ВСМПО-Ависма" (+20%), "Соллерса" (+19%), "Селигдара" (+17%); хуже рынка оказались бумаги ПАО "Хендерсон" (-2%), "Акрона" (-2%), расписки группы "Эталон" (-2%).

В последнюю торговую неделю года рынок акций РФ может умеренно подрасти при невысокой активности торгов, игроки попытаются улучшить свои показатели по итогам года. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3050-3150 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".