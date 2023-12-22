Рынок акций РФ поднялся к 3100п по индексу МосБиржи во главе со Сбербанком, завершив неделю в "плюсе"

Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с нефтью (Brent поднялась к $79,5 за баррель) и фондовыми индексами в США; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов, но не смог его удержать из-за приостановки ослабления рубля. Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с акциями Сбербанка, подогретыми заявлениями главы банка Германа Грефа о прибыли и дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3092,58 пункта (+0,6%, максимум сессии - 3102,75 пункта), индекс РТС - 1057,58 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 92,12 рубля (-0,04 рубля), утром курс поднимался до 92,47 руб./$1.

За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,9%, индекс РТС просел на 0,3% на фоне роста доллара на 1,85 рубля.

Акции Сбербанка (+1,8% и +2,2% "префы") поднялись к уровням 2,5-недельной давности после того, как Греф сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что Сбербанк (MOEX: SBER) рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах.

"В этом году мы за 11 месяцев получили 1 трлн 380 млрд рублей чистой прибыли. Это абсолютный рекорд за все время существования банка... Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем", - отметил глава Сбербанка.

Греф также сообщил, что финрезультаты Сбера за 2023 год позволяют акционерам ждать рекордных дивидендов.

Также подорожали в пятницу акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

"АЛРОСА" в этом году добыла 34,6 млн карат, выполнив план, заявил, как сообщает официальный телеграмм-канал компании, гендиректор компании Павел Маринычев, представляя предварительные итоги деятельности за 2023 год и планы на 2024 год. По сравнению с показателем 2022 года добыча сократилась на 3%.

Предприятия "АЛРОСА" в 2024 году будут работать в полном объеме для выполнения поставленных задач, добавил Маринычев.

ВТБ в ноябре заработал чистую прибыль по МСФО в размере 14,7 млрд рублей, за 11 месяцев - 417,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. "Мы находимся ровно в траектории достижения таргета "430 плюс" миллиардов рублей", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя финансовые результаты.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций завершил предпоследнюю торговую неделю уходящего года позитивно, индекс МосБиржи закрепился вблизи "круглой" отметки 3100 пунктов. Ценовой рост в сырьевых товарах и относительная слабость рубля на этой неделе поддерживали интерес покупателей. При этом лучше рынка смотрелись компании финансового сектора. Сдерживало активность участников торгов приближение выходных.

В начале будущей недели большинство западных бирж замрут на время празднования католического Рождества. Важных событий и публикаций в понедельник не ожидается. Последние торговые дни года на российском рынке акций, как правило, протекают спокойно, торговая активность постепенно сходит к минимуму. Многие инвесторы предпочитают переносить покупки на начало января из-за опасений реализации серьезного рыночного или геополитического негатива в дни праздников, другие на это время частично перекладываются в иностранную валюту. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 декабря - 3000-3100 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, главным поставщиком оптимизма в пятницу стал Сбербанк, акции которого подняли индекс МосБиржи к уровню 3100 пунктов на вполне ожидаемых новостях о дивидендах. Дорожающая нефть поддержала акции нефтяников.

Заявление Грефа о рекордных дивидендах Сбербанка вполне ожидалось, поскольку дивидендная база за 10 месяцев текущего года уже превысила объем выплат за 2022 год. Можно предположить, что по итогам 2023 года Сбербанк может выплатить 28-30 руб. на акцию. Греф также обнадежил рынок в том, что снижения прибыли в 2024 году не ожидается, хотя некоторые другие финансовые организации весьма осторожно говорили о перспективах на год вперед, отметил аналитик.

Акции "АЛРОСА" не участвовали в пятничном подъеме рынка. Компания отчиталась о выполнении 100% плана по добыче алмазов на уровне 34,6 млн карат. В прошлом году компания добыла 35,6 млн тонн карат. Сдержанная реакция рынка объясняется тем, что цены на алмазы в текущем году ниже, чем в 2021-2022 годах. Более того, цены на необработанные алмазы находятся на 3-летнем минимуме, отмечает Кочетков.

Рубль к вечеру в пятницу немного укрепился, и шансы на дельнейший рост в третьей декаде декабря сохраняются. Нефть Brent склонна к стабилизации около $80 за баррель, что снижает риски соблюдения "потолка цен". Плюс к этому экспортеры готовятся к налоговым платежам. В конце декабря происходит снижение импорта, а частный туристический спрос на валюту в сложившихся условиях не столь силен. Закрытие недели ниже 92 руб./$1 повышает вероятность возвращения к 90 руб./$1 в рамках предновогодней недели, полагает Кочетков.

Ситуация на рынке нефти не меняется. Большинство судоходных компаний отказалось от проводки судов через Красное море и Суэцкий канал из-за рисков атак со стороны йеменских хуситов. Это приводит к удлинению маршрутов почти в 2,5 раза. Соответственно, сокращается число доступных танкеров, сухогрузов и контейнеровозов, и естественно, растут тарифы и страховки, заключил аналитик.

Портфельный управляющий "РСХБ Управление активами" Александр Власенко также отметил рост нефти Brent вплотную к $80 за баррель на фоне ослабления американского доллара по отношению к шести основным мировым валютам. Индекс DXY в пятницу опустился ниже 102 пунктов, достигнув уровней конца июля.

"В начале следующей недели большинство мировых рынков будет закрыто в связи с рождественскими праздниками. На российском рынке ожидаются отсечки по дивидендам "Норникеля" (26 декабря) и "Газпром нефти" (27 декабря). В конце недели поддержку рынку может оказать ожидаемое зачисление дивидендов от "ЛУКОЙЛа", - напомнил Власенко.

Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российский фондовый рынок движется вслед за нефтью, которая поддерживает котировки нефтяных акций.

Бумаги Сбербанка подорожали после заявлений Грефа о том, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов за 2023 год, а также что компания планирует наращивать прибыль и никакого ее падения в 2024-2025 годах не будет. По мнению Грефа, Сбербанк может быть приватизирован. Акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,8%) и других золотодобытчиков ("Южуралзолото" (MOEX: UGLD), "Полюс", Polymetal) подросли вслед за ценами на золото (+0,6%, до $2074 за унцию), которые растут третий месяц подряд (+10,7%) на фоне обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, мировые рынки в пятницу показывают разнонаправленную динамику. Американские инвесторы в позитивном ключе отыгрывали макроэкономические данные, которые вместе с "голубиными" заявлениями некоторых представителей ФРС укрепили уверенность рынка в скором смягчении ДКП. В то же время российские акции практически отыграли падение четверга на фоне отскока цен на нефть и позитивных заявлений со стороны представителей крупнейших банков.

В пятницу вступили в силу изменения расчета индекса МосБиржи: в него вошли акции "Самолета" (акции в пятницу просели на 0,5% - прим. ИФ), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+0,5%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,8%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,8% и +2,1% "префы").

По данным СМИ, Китай планирует попросить у США исключений из санкций против проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ 2". Акции "НОВАТЭКа" на этих новостях отскочили вверх, отмечает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает торговаться в широком боковике с границами 3000 и 3300 пунктов. При этом ближайшим уровнем поддержки является отметка 3050 пунктов, а ближайшим сопротивлением выступает уровень 3115 пунктов, полагает Кауфман.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi просел на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), стагнирует Европа (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1%, DAX подрос на 0,1%) и растут США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-0,4%).

По данным Минторга США, доходы населения в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%. Для сравнения: в октябре доходы и расходы американцев выросли на 0,2%.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре повысился до 69,7 пункта с 61,3 пункта месяцем ранее, индикатор обновил максимум с июля. Предварительно сообщалось о росте индекса в этом месяце до 69,4 пункта. Эксперты, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, ожидали сохранения первоначальной оценки.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены замедлили рост, но завершают неделю подъемом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,46 за баррель (+0,1% и -0,4% накануне), февральская цена WTI - $74,09 за баррель (+0,3% и -0,4% в четверг).

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, в которой страна состояла 16 лет. Такое решение Анголы говорит о наличии серьезных противоречий в ОПЕК, пытающейся ограничить добычу, чтобы поддержать цены на нефть, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+16,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+11,9%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (+9,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,1%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+6,9%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+5,1%).

Подешевели акции ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-7,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,4%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-5,2% и -3,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (-4,9%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (-4,7%), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,8 млрд рублей (из них 14,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,28 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,23 млрд рублей на акции "Газпрома").