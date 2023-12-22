Рубль в пятницу подрос к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 22 декабря. Доллар США подешевел, евро, напротив, укрепился на Московской бирже по итогам торгов пятницы. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,75 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 копейки, до 96,39 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,1 копейки - до 12,84 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в пятницу рубль подрос к доллару и понизился к евро вслед за их динамикой на Forex. Доллар дешевел к большинству мировых валют, в том числе к евро, после выхода данных о доходах и расходах американцев, которые оказались хуже прогнозов. Ранее в ходе торгов рубль преимущественно укреплялся в парах с основными мировыми валютами на закрытии позиций после сильного падения накануне и перед выходными днями, в том числе рождественскими каникулами на западных биржах.

Поддержку рублю продолжают оказывать жесткая денежно-кредитная политика Банка России, высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Ключевая ставка ЦБ РФ начнет снижаться после первого квартала 2024 года с текущего "запретительного" уровня (16%), считает президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Ставку рефинансирования ЦБ на конец следующего года мы планируем все же выше 10%, но она после первого квартала, на наш взгляд, должна начать снижаться", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

ВТБ (MOEX: VTBR) заложил в бизнес-план сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первого полугодия 2024 года, ее снижение до 13% к концу следующего года, заявил ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "При этом отдельные представители набсовета из финансово-экономического блока правительства, я не буду называть кто, при обсуждении бизнес-плана предполагали, что мы недостаточно консервативны при прогнозировании высоких ключевых ставок на 2024 год", - отметил топ-менеджер ВТБ.

"Российская валюта в пятницу практически не показала сильных движений к доллару, торгуясь с открытия торгов в узком диапазоне 91,6-92,4 руб./$1. Поддержку рублю в период до Нового года будет оказывать налоговый период. С другой стороны, повышенный спрос на валюту в предновогодний период может предъявлять население, а также инвесторы, желающие захеджировать валютные риски", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В пятницу изменения на валютном рынке были минимальными. В первой половине дня доллар укреплялся и был близок к 92,5 руб. Во второй половине торгов USD корректировался до 91,6 руб., однако к окончанию рабочего дня отыграл позиции в районе 92,1 руб. Отметим, что вчера и сегодня диапазон 92,0-92,5 руб./$1, по-видимому, используется для продаж валюты в рамках предстоящих налоговых платежей, поэтому попытки USD продвинуться выше пока так и не увенчались успехом", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать вечером в пятницу на фоне ослабления доллара.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК в пятницу составляет $79,41 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,45%, до $73,56 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,3%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Давление на доллар оказывают опубликованные в пятницу данные о замедлении инфляции в Штатах, что повышает вероятность снижения процентных ставок регулятором.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 23,27 копейки, до 91,9389 руб./$1, и увеличил курс евро на 77,5 копейки, до 101,2863 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 64,19 копейки по отношению к четвергу и составил 92,1925 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 24,04 копейки и составил 91,9524 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 216,015 млн, из которых $754,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 461,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 41,55 копейки, до 100,9486 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 68,28 копейки, до 101,3333 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR948,14 млн, из которых EUR255,129 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR693,011 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 декабря опустилась на 19 базисных пунктов - до 15,34% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 1 базисный пункт - до 15,18% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 14,24% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,12% годовых.