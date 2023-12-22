.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в пятницу подрос к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
Рост средств юрлиц в банках в ноябре ускорился до 2,6%, физлиц - до 2,1%
Средства юридических лиц в российских банках в ноябре выросли на значительные 1,3 трлн руб., или на 2,6% после слабых показателей октября (+0,2% из-за с уплаты крупных квартальных налогов) и составили на 1 декабря 50,6 трлн руб., говорится в обзоре...
 
Число МСП и ИП в России выросло до рекорда
Весь этот год в России отмечали рост малого и среднего бизнеса. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич заявил, что на сегодняшний день число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в России достигло 6,3 млн человек и это стало...
 
РФ выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета
Россия в ноябре переместилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Его составляет крупнейший международный измеритель скорости интернета по всему миру Ookla, пишут "Известия". Информацию о параметрах доступа...
 
22 декабря 2023 года 19:26

Рубль в пятницу подрос к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 22 декабря. Доллар США подешевел, евро, напротив, укрепился на Московской бирже по итогам торгов пятницы. Рубль почти не изменился к бивалютной корзине условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Курс доллара США составил 92 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15 копеек ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,75 руб./EUR1, подорожав на 14,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,6 копейки, до 96,39 руб. Курс китайского юаня опустился на 1,1 копейки - до 12,84 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", в пятницу рубль подрос к доллару и понизился к евро вслед за их динамикой на Forex. Доллар дешевел к большинству мировых валют, в том числе к евро, после выхода данных о доходах и расходах американцев, которые оказались хуже прогнозов. Ранее в ходе торгов рубль преимущественно укреплялся в парах с основными мировыми валютами на закрытии позиций после сильного падения накануне и перед выходными днями, в том числе рождественскими каникулами на западных биржах.

Поддержку рублю продолжают оказывать жесткая денежно-кредитная политика Банка России, высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Доходы населения США в ноябре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы увеличились на 0,2%, говорится в отчете министерства торговли страны. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

Помесячное снижение индекса PCE зафиксировано впервые с апреля 2020 года, а его рост в годовом сопоставлении оказался самым медленным с начала 2021 года.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Ключевая ставка ЦБ РФ начнет снижаться после первого квартала 2024 года с текущего "запретительного" уровня (16%), считает президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Ставку рефинансирования ЦБ на конец следующего года мы планируем все же выше 10%, но она после первого квартала, на наш взгляд, должна начать снижаться", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

ВТБ (MOEX: VTBR) заложил в бизнес-план сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первого полугодия 2024 года, ее снижение до 13% к концу следующего года, заявил ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "При этом отдельные представители набсовета из финансово-экономического блока правительства, я не буду называть кто, при обсуждении бизнес-плана предполагали, что мы недостаточно консервативны при прогнозировании высоких ключевых ставок на 2024 год", - отметил топ-менеджер ВТБ.

"Российская валюта в пятницу практически не показала сильных движений к доллару, торгуясь с открытия торгов в узком диапазоне 91,6-92,4 руб./$1. Поддержку рублю в период до Нового года будет оказывать налоговый период. С другой стороны, повышенный спрос на валюту в предновогодний период может предъявлять население, а также инвесторы, желающие захеджировать валютные риски", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"В пятницу изменения на валютном рынке были минимальными. В первой половине дня доллар укреплялся и был близок к 92,5 руб. Во второй половине торгов USD корректировался до 91,6 руб., однако к окончанию рабочего дня отыграл позиции в районе 92,1 руб. Отметим, что вчера и сегодня диапазон 92,0-92,5 руб./$1, по-видимому, используется для продаж валюты в рамках предстоящих налоговых платежей, поэтому попытки USD продвинуться выше пока так и не увенчались успехом", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок продолжает дорожать вечером в пятницу на фоне ослабления доллара.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК в пятницу составляет $79,41 за баррель, что на 0,43% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,45%, до $73,56 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,3%, что увеличивает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Давление на доллар оказывают опубликованные в пятницу данные о замедлении инфляции в Штатах, что повышает вероятность снижения процентных ставок регулятором.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 23,27 копейки, до 91,9389 руб./$1, и увеличил курс евро на 77,5 копейки, до 101,2863 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу поднялся на 64,19 копейки по отношению к четвергу и составил 92,1925 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 24,04 копейки и составил 91,9524 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 216,015 млн, из которых $754,096 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 461,919 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 41,55 копейки, до 100,9486 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 68,28 копейки, до 101,3333 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR948,14 млн, из которых EUR255,129 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR693,011 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 декабря опустилась на 19 базисных пунктов - до 15,34% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 1 базисный пункт - до 15,18% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 14,24% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,12% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 декабря 2023 года 19:40
Рынок акций РФ на неделе поднялся в район 3100п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля
Рынок акций РФ на уходящей неделе вырос на фоне подорожавшей нефти (Brent протестировала рубеж $80 за баррель), ожиданий смягчения монетарной политики ЦБ РФ в первом полугодии 2024 года и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов на фоне ослабления рубля, поддержку индикатору оказал рост бумаг Сбербанка на ожиданиях рекордных дивидендов за 2023 год.    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 19:37
Рынок акций РФ поднялся к 3100п по индексу МосБиржи во главе со Сбербанком, завершив неделю в "плюсе"
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ в пятницу вырос вместе с нефтью (Brent поднялась к $79,5 за баррель) и фондовыми индексами в США; индекс МосБиржи протестировал рубеж 3100 пунктов, но не смог его удержать из-за приостановки ослабления рубля. Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе с акциями Сбербанка, подогретыми заявлениями главы банка Германа Грефа о прибыли и дивидендах.    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 19:00
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89-92 руб./$1 до конца декабря - Freedom Finance Global
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89-92 руб./$1 до конца декабря, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Рубль в пятницу показывает противоречивую динамику к мировым резервным валютам: доллар США упал до 91,89 руб., евро растёт и торгуется выше 102...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 18:14
Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе - Freedom Finance Global
Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Основным драйвером роста котировок золотодобытчиков выступает повышение цен на золото, - отмечает эксперт. - В восходящем тренде драгметалл остается третий...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 17:38
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500п - SberCIB
Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500 пунктов, считают эксперты SberCIB Investment Research. "После падения в 2022 году российский рынок акций в текущем году вырос более чем на 50%. Это объясняется снижением операционных рисков, увеличением горизонта прогнозирования, а...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 17:05
Рубль может временно укрепиться в 1К24 - SberCIB
Рубль может временно укрепиться в I квартале 2024 года, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Фундаментально курс рубля прежде всего зависит от объема экспорта - при нынешнем объеме справедливый курс USD/RUB должен быть около 80 руб./$1, - отмечают эксперты инвестбанка. - Следовательно,...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 16:20
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций АЛРОСА
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "АЛРОСА", сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "АЛРОСА" в этом году добыла 34,6 млн карат алмазов (-3% г/г), полностью выполнив свой производственный план, сообщил генеральный директор компании Павел Маринычев....    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 15:40
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в акциях Магнита против МТС
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях "Магнита" против "шорта" в акциях "МТС", открытую 27 ноября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. Торговая идея к настоящему моменту принесла доходность около 5%, и...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 15:40
Рубль днем умеренно повышается к основным валютам в рамках коррекции после падения накануне и перед выходными днями
Москва. 22 декабря. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения накануне и перед выходными днями.    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 14:56
Вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБР по-прежнему высока - Альфа-банк
Вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБР по-прежнему высока, считают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк. "ЦБ РФ представил статистику банковского сектора за ноябрь, которая не продемонстрировала существенной реакции банков на монетарное ужесточение - розничное и...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 14:31
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4720-4780 пунктов - Freedom Finance Global
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4720-4780 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. Эксперт предполагает, что после небольшой консолидации тестирование локальных максимумов возобновится, хотя слабые макроданные способны вызвать негативную...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 14:06
Возможны попытки стабилизации индекса Мосбиржи выше 3100п на следующей неделе - "Велес Капитал"
Возможны попытки стабилизации индекса Мосбиржи выше уровня в 3100 пунктов на следующей неделе и стремление к следующим сопротивлениям на отметках 3125 и 3160 пунктов, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Для реализации умеренно "бычьего" сценария...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 13:41
Широкая техническая картина предполагает дальнейший рост S&P 500 - БКС Экспресс
Широкая техническая картина в целом предполагает дальнейший подъем индекса S&P 500 и обновление исторических максимумов выше 4820 пунктов, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера. "Стартовавшая в среду коррекция рынка акций США в четверг не нашла продолжения. После минус 1,5%...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 13:11
"Финам" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ВТБ
"Финам" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,029 рубля за штуку - опубликованная отчетность и заявления менеджмента эмитента будут оказывать умеренную поддержку бумагам в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела...    читать дальше
.
22 декабря 2023 года 12:39
Цена золота может вырасти до $2152/унц. в начале 2024г - "Финам"
Цена золота в целом обладает шансами на рост до $2152 за тройскую унцию в начале следующего года, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Котировки драгметалла продолжают восстановление после нисходящей коррекции в первой половине месяца. Если курс доллара под закрытие года продолжит...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.