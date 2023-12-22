Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89-92 руб./$1 до конца декабря - Freedom Finance Global

Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 89-92 руб./$1 до конца декабря, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Рубль в пятницу показывает противоречивую динамику к мировым резервным валютам: доллар США упал до 91,89 руб., евро растёт и торгуется выше 102 руб., а юань колеблется в коридоре 12,85-12,9 руб., - констатирует эксперт. - Скорее всего, такая динамика рубля связана с влиянием противоречивые тенденций. С одной стороны, это решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 16% годовых и начавшийся налоговый период. Укреплению рубля способствует действующее правило обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Эти факторы сегодня, по всей видимости, остановили попытки доллара и юаня возобновить рост. С другой стороны, в декабре традиционно растёт спрос импортёров и населения на валюту, но, по-видимому, на доллар спрос невысокий, и также по отношению к рублю вместе с долларом падает юань. Однако курс евро сегодня укрепляется к мировым резервным валютам и к рублю в связи с тем, что власти ЕС и ЕЦБ не ожидают рецессии в еврозоне в 2024 году".

Аналитик считает, что повышение курса евро к рублю, скорее, краткосрочная тенденция, отражающая настроения на мировом рынке. "По нашим прогнозам, до конца декабря доллар может колебаться в интервале 89-92 руб./$1, а евро - в коридоре 99-103 руб./$1", - указывает Мильчакова.

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