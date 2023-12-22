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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе - Freedom Finance Global
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22 декабря 2023 года 18:14
Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе - Freedom Finance Global
Вероятно продолжение роста котировок акций золотодобытчиков на следующей неделе, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Основным драйвером роста котировок золотодобытчиков выступает повышение цен на золото, - отмечает эксперт. - В восходящем тренде драгметалл остается третий месяц подряд, пользуясь спросом как защитный актив в условиях внешнеполитической неопределенности. Это позволяет рассчитывать на увеличение выручки перечисленных компаний по итогам четвертого квартала. Дальнейший рост цен на золото, на наш взгляд, будет ограничен историческими максимумом в районе $2151 за тройскую унцию. В свою очередь, потенциал роста до локальной целевой цены по акциям российских золотодобытчиков немного выше, что усиливает интерес инвесторов к ним в преддверии новогодних каникул, так как многие стремятся захеджировать связанные с этим периодом риски". Аналитик прогнозирует на следующей неделе прогнозируем продолжение движения цен на золото к историческим максимумам и дальнейший рост котировок золотодобытчиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЗОЛОТОДОБЫТЧИКИ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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