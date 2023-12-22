Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500п - SberCIB

Целевой уровень для индекса Мосбиржи на 2024 год составляет 3500 пунктов, считают эксперты SberCIB Investment Research.

"После падения в 2022 году российский рынок акций в текущем году вырос более чем на 50%. Это объясняется снижением операционных рисков, увеличением горизонта прогнозирования, а также возобновлением публикации финансовых результатов и дивидендных выплат, - пишут аналитики. - В 1П24 российский рынок акций будет под давлением. Однако мы ожидаем его восстановления во 2П24. При курсе рубля 90 за доллар целевой уровень индекса Мосбиржи к концу 2024 года составляет 3500 пунктов. С учетом ожидаемой 10%-й дивидендной доходности полная доходность индекса Мосбиржи в 2024 году прогнозируется на уровне 21% в номинальном выражении и 17% - в реальном".

Также эксперты инвестбанка отмечают, что текущая оценка рынка акций по коэффициенту P/E (4,8) находится вблизи справедливого уровня при нынешней ставке безрисковой доходности. Однако такое значение коэффициента можно считать низким относительно исторических средних оценок.

"Мы отдаем предпочтение акциям с высокими дивидендными выплатами и компаниям с большим потенциалом роста, - указывают стратеги SberCIB. - В списке фаворитов на 2024 год находятся акции "ЛУКОЙЛа", "Транснефти", "Северстали", Globaltrans, "Совкомфлота", Ozon, "Яндекса", X5 Retail, "Магнита", "Московской биржи" и TCS Group ".

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