Рубль днем умеренно повышается к основным валютам в рамках коррекции после падения накануне и перед выходными днями

Москва. 22 декабря. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу; рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх после сильного падения накануне и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 91,92 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 101,16 руб./EUR1, подешевев на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,31 копейки, до 96,08 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,2 копейки - до 12,85 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем корректируется вверх в парах с основными мировыми валютами на закрытии позиций после сильного падения накануне и перед выходными днями, в том числе, рождественскими каникулами на западных биржах. Поддержку рублю продолжают оказывать жесткая денежно-кредитная политика Банка России, высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Ключевая ставка ЦБ РФ начнет снижаться после первого квартала 2024 года с текущего "запретительного" уровня (16%), считает президент - председатель правления Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф.

"Ставку рефинансирования ЦБ на конец следующего года мы планируем все же выше 10%, но она после первого квартала, на наш взгляд, должна начать снижаться", - сообщил Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

ВТБ (MOEX: VTBR) заложил в бизнес-план сохранение ключевой ставки на уровне 16% в течение первого полугодия 2024 года, ее снижение до 13% к концу следующего года, заявил ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "При этом отдельные представители набсовета из финансово-экономического блока правительства, я не буду называть кто, при обсуждении бизнес-плана предполагали, что мы недостаточно консервативны при прогнозировании высоких ключевых ставок на 2024 год", - отметил топ-менеджер ВТБ.

Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров там за последние дни резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов.

Согласно данным Bloomberg, на этой неделе лишь порядка 30 судов, в том числе с нефтью и нефтепродуктами, зашли в Баб-эль-Мандебский пролив - это более чем на 40% ниже среднего значения за предыдущие три недели.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК в пятницу составляет $79,86 за баррель, что на 0,6% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,78%, до $74,46 за баррель.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, где страна состояла 16 лет. Однако с начала этой недели Brent выросла в цене на 4,5%, WTI - почти на 4%.

В понедельник торгов на нефтяном рынке не будет из-за Рождества.

"Российская валюта утром поднималась выше 92 по отношению к доллару США. Рубль, вероятно, продолжает отыгрывать более мягкое относительно ожиданий повышение процентной ставки Банком России на прошлой неделе. Тем не менее, значительного ослабления рубля ожидать не стоит. Котировки поддержат экспортеры, продающие валюту в преддверии налогового периода. Также в январе спрос на валюту традиционно может оказаться ниже из-за слабого спроса со стороны импортеров", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"В ходе вчерашней торговой сессии курс доллара поднялся до 92,15 рубля, а юаня - до 12,85 рубля. На поведение спекулятивного капитала оказала влияние экспирация долларового фьючерса. Также на курс продолжают давить традиционные для конца декабря покупки валюты импортерами и населением. Кроме этого, вчера большую часть дня отмечалось снижение цен на нефть на фоне обсуждения выхода Анголы из ОПЕК и слабой статистики США. Впрочем, вечером нефть вернулась к росту и сегодня стоимость барреля Brent составляет около $80 за баррель. Сочетание этих факторов, при сохранении низкой активности экспортеров, является причиной продолжения тенденции ослабления рубля последних дней. Сегодня с утра доллар дешевел до 91,82 рубля, а юань - до 12,82 рубля. По-прежнему считаем, что ослабление рубля носит локальный характер. По нашему мнению, у него есть потенциал к укреплению в оставшиеся дни 2023 года за счет ожидаемого усиления активности экспортеров в преддверии налоговых выплат и комфортного уровня нефтяных цен. Ориентир курса на сегодня: 91-92 рубля за доллар США", - отмечают аналитики отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB).