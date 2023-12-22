S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4720-4780 пунктов - Freedom Finance Global

S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4720-4780 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

Эксперт предполагает, что после небольшой консолидации тестирование локальных максимумов возобновится, хотя слабые макроданные способны вызвать негативную реакцию фондовых индексов. Для S&P 500 аналитик прогнозирует колебания в диапазоне 4720-4780 пунктов. По его мнению, волатильность может усилиться из-за достижения ETF SPY (отслеживает динамику индекса широкого рынка) уровня 475, вблизи точки фиксации опционов, экспирация которых проходит в пятницу.

"Накануне S&P 500 попытался отыграть потери, понесенные 20 декабря, - указывает Кононов. - На текущий момент индекс остается в фазе коррекции, уверенность покупателям вернет лишь пробой максимума на отметке 4780 пунктов. Индикатор RSI балансирует около зоны перекупленности, и теперь мы будем наблюдать за потенциальным формированием "медвежьей" дивергенции. Локальная коррекция может продолжиться с целью тестирования зоны 4600-4640 пунктов".

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