Широкая техническая картина предполагает дальнейший рост S&P 500 - БКС Экспресс

Широкая техническая картина в целом предполагает дальнейший подъем индекса S&P 500 и обновление исторических максимумов выше 4820 пунктов, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Стартовавшая в среду коррекция рынка акций США в четверг не нашла продолжения. После минус 1,5% индексы вернули себе более 1% - восходящий тренд очень сильный, и даже высокая перекупленность рынка не позволяет игрокам на понижение добиться сколь значимого успеха. На рынке завершается восьмая неделя роста: за два месяца подъем индексов превышает 16%, Dow Jones удалось обновить исторические пики, а S&P 500 и Nasdaq Composite переписали годовые максимумы. Единственное, что можно отметить - замедление темпа роста на фоне перекупленности инструментов и близости технических сопротивлений, - пишет аналитик в обзоре. - Широкая техническая картина предполагает дальнейший подъем S&P 500 и обновление исторических максимумов выше 4820 пунктов. Успеют ли игроки разыграть коррекцию - покажет время. Играть в контртренд в принципе рискованно, защитные "стопы" должны быть наготове. Важная поддержка на спуске - 4600 пунктов, а после преодоления рекордных отметок с января 2022 года уже будет соблазн дотянуться и до круглых 5000 пунктов. Скорее всего, столь высокие уровни возможны в начале весны 2024 года, когда ФРС приступит к снижению ключевой ставки".

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