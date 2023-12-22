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22 декабря 2023 года 13:11

"Финам" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ВТБ

"Финам" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,029 рубля за штуку - опубликованная отчетность и заявления менеджмента эмитента будут оказывать умеренную поддержку бумагам в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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