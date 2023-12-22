Цена золота может вырасти до $2152/унц. в начале 2024г - "Финам"

Цена золота в целом обладает шансами на рост до $2152 за тройскую унцию в начале следующего года, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Котировки драгметалла продолжают восстановление после нисходящей коррекции в первой половине месяца. Если курс доллара под закрытие года продолжит слабеть, а доходности US Treasuries снижаться, то котировки золота могут подняться опять в район $2080-2100 за тройскую унцию. Возможно, возле текущих отметок золото закроет 2023 год, а в начале следующего года инвесторы попробуют вернуть цену на недавний исторический максимум ($2152 за тройскую унцию)", - пишет эксперт в комментарии.

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