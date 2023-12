S&P 500 и Nasdaq прибавили более 1%

Индексы США уверенно выросли по итогам фондовой сессии в четверг. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу утром и завершают неделю в плюсе.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали новости компаний и статданные, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Между тем министерство торговли ухудшило оценку роста ВВП США в третьем квартале до 4,9% с 5,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, в декабре упал до минус 10,5 пункта по сравнению с минус 5,9 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал рост до минус 3 пунктов. Отрицательное значение индикатора говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. Показатель завершил в минусе 17-й месяц из последних 19-ти.

В свою очередь, индекс опережающих экономических показателей США в ноябре потерял 0,5% после снижения на пересмотренный 1% месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Ноябрьская динамика совпала с консенсус-прогнозом экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Средняя оценка экспертов, которую приводит Trading Economics, предполагала спад на 0,4%.

Индикатор снижается уже 20 месяцев подряд, что указывает на перспективу рецессии в американской экономике. Последний раз столь длинный спад индекса наблюдался в период Великой рецессии (с конца 2007 по 2009 год).

Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора.

В ноябре 9 из 10 компонентов индекса не изменились или снизились.

Акции CarMax Inc. (SPB: KMX) подорожали на 5,2% в четверг. Компания, занимающаяся продажей подержанных автомобилей, в третьем квартале 2024 фингода увеличила чистую прибыль более чем вдвое, что превзошло ожидания аналитиков.

Капитализация AutoZone (SPB: AZO) Inc., владеющей сетью магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров, повысилась на 0,2% после новостей об увеличении программы обратного выкупа ее акций на $2 млрд.

Рыночная стоимость Micron Technology (SPB: MU) выросла на 8,6%. Производитель чипов памяти увеличил выручку в первом финансовом квартале на 16%, сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг других крупных чипмейкеров также повысилась: Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,9%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,8%.

Котировки акций аэрокосмической Virgin Galactic (SPB: SPCE), днем ранее рухнувшие на 10,6%, поднялись на 4,7%.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайского производителя электромобилей NIO (SPB: NIO) также подорожали на 4,7%, несмотря на сообщение WSJ со ссылкой на источники об обсуждении властями США возможности повышения пошлин на ввоз электромобилей из КНР.

Тем временем бумаги Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) потеряли в цене 1,5%, Paramount Global (SPB: PARA) - 2,8%. Издание Axios со ссылкой на источники сообщило о переговорах глав компаний по вопросу их возможного объединения, которое может привести к появлению на американском рынке развлечений игрока с капитализацией порядка $40 млрд.

Рыночная стоимость производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) снизилась на 0,2% после новостей о покупке им поставщика облачных решений Isovalent за неназванную сумму. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2024 года.

Акции Paychex, занимающейся подбором персонала и ведением бухгалтерии малых и средних предприятий, подешевели на 7% на слабой квартальной отчетности.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,87% и составил 37404,35 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 1,03% - до 4746,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,26% и составил 14963,87 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу движутся без единой динамики, при этом рынок акций Гонконга показывает существенное снижение.

Народный банк Китая на этой неделе оставил базовые процентные ставки (LPR) без изменения, что разочаровало инвесторов, которые ожидали смягчения денежно-кредитной политики для поддержания восстановления экономики страны. Тем не менее, аналитики прогнозируют, что ЦБ пойдет на сокращение ставок и нормы обязательного резервирования для банков в следующем году, пишет Trading Economics.

Аналитик China Everbright Bank Чжоу Маохуа полагает, что НБК может снизить LPR в 2024 году, чтобы еще больше уменьшить финансовые расходы компаний, однако для этого потребуется дополнительная политическая поддержка, пишет China Securities Journal. Представитель Golden Credit Rating Ван Цин отмечает, что НБК, скорее всего, уменьшит ставку среднесрочного кредитования (MLF) в первом полугодии вслед за снижением базовой ставки Федеральной резервной системы США.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,2%.

В число лидеров падения на Гонконгской фондовой бирже входят акции разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES), подешевевшие более чем на 22%, интернет-компаний Tencent (SPB: 700) и Meituan (SPB: 3690) - на 11% и 2,5% соответственно, выпускающей трикотажные изделия Shenzhou International Group - на 7%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 2%.

Между тем бумаги фармацевтических компаний Hansoh Pharmaceutical и Sinopharm прибавили в цене 4,6% и 1,6%, ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - 2,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) и производителя электромобилей BYD - 1,4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК увеличился на 0,1%.

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 3,3% в октябре и оказались минимальными с июля 2022 года. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения на 2,6%, по данным Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,9% в октябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом. Подъем также был самым незначительным с июля 2022 года.

Локомотивом подъема выступают акции косметической компании Shiseido, цена которых подскочила на 4,1%. Помимо этого дорожают бумаги транспортных Kawasaki Kisen Kaisha (+3,8%) и Nippon Yusen K.K. (+3%), фармацевтической Sumitomo Pharma (+3,6%), автопроизводителя Suzuki (+3,3%).

Также повышается стоимость представителей финансовой отрасли, включая Mitsubishi UFJ Financial Group (+2,7%), Sumitomo Mitsui Financial Group (+2,8%), Mizuho Financial Group (+2,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК прибавил 0,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам сессии уменьшился на 0,03%.

Котировки акций крупнейших горнодобывающих компании мира BHP и Rio Tinto остались практически на уровне закрытия предыдущих торгов.

Цена бумаг крупнейшего производителя вина в стране Treasury Wine Estates опустилась на 2%, золотодобывающей компании St. Barbara - на 2,4%.

Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $80,04 за баррель, что на $0,65 (0,82%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $0,31 (0,4%), до $79,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,6 (0,81%), до $74,49 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,33 (0,4%), до $73,89 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4,5%, WTI - на 3%.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, в которой страна состояла 16 лет. Такое решение Анголы говорит о наличии серьезных противоречий в ОПЕК, пытающейся ограничить добычу, чтобы поддержать цены на нефть, отмечает Market Watch.

"На первый взгляд выход Анголы из ОПЕК не такое уж важное событие, учитывая, что страна едва могла выполнить свою квоту по добыче", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Опасения, однако, вызывает то, что выход Анголы может быть сигналом скрытой напряженности, связанной с тем, что ОПЕК уступает долю рынка производителям, не входящим в него", - приводит слова эксперта Market Watch.