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22 декабря 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром поднялся к 3100п по индексу МосБиржи во главе со Сбербанком

Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу растет по большинству blue chips вслед за дорожающей нефтью (Brent превысила $80 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы; индекс МосБиржи поднялся к рубежу 3100 пунктов во главе с бумагами Сбербанка, подогретых заявлениями главы банка Германа Грефа о прибыли и дивидендах.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3094,74 пункта (+0,7%, максимум сессии - 3100,76 пункта), индекс РТС - 1058,75 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 92,13 рубля (-0,02 рубля).

Акции Сбербанка (+1,6% и +1,9% "префы") поднялись к уровням 2,5-недельной давности после того как Греф сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что Сбербанк (MOEX: SBER) рассчитывает на рост чистой прибыли в 2024 и 2025 годах.

"В этом году мы за 11 месяцев получили 1 трлн 380 млрд рублей чистой прибыли. Это абсолютный рекорд за все время существования банка... Мы планируем и далее рост нашей прибыли из года в год. Никакого падения в 2024 году не будет, и в 2025 году, я надеюсь, если все будет складываться так, как мы предполагаем", - отметил глава Сбербанка.

Также Греф отметил, что финрезультаты Сбера за 2023 год позволяют акционерам ждать рекордных дивидендов.

Подорожали также акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +1,1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,2%), OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

ВТБ в ноябре заработал чистую прибыль по МСФО в размере 14,7 млрд рублей, за 11 месяцев - 417,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. "Мы находимся ровно в траектории достижения таргета "430 плюс" миллиардов рублей", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя финансовые результаты.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ в пятницу настроен на рост в свете начала процесса реинвестирования дивидендов, подъема цен на нефть на мировом рынке и постепенной набирающей обороты редомициляции эмитентов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи в краткосрочной перспективе останется в боковом коридоре с нижней поддержкой 3000 пунктов и верхним промежуточным сопротивлением 3140-3150 пунктов, так как до конца года не видно мощных катализаторов, которые могли бы поменяли ситуацию. При этом волатильность в преддверии новогодних праздников может оказаться пониженной. В США основные индексы будут пытаться завершить 2023 год на максимумах, полагают эксперты.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), нефть локально просела на новостях о выходе Анголы из ОПЕК, что повысило риски увеличения предложения в мире, однако довольно быстро цены вернулись к росту. На фоне общего оптимизма на сырьевом рынке и ситуации в Красном море котировки Brent могут попробовать задержаться на уровнях выше $80 за баррель.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. "Беря во внимание попытки цен на Brent подняться выше $80 за баррель, ослабление рубля и приближение дивидендных отсечек, вновь отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут быть также бумаги, которые будут сегодня включены в состав индекса МосБиржи", - полагает аналитик.

С пятницы в основной индекс МосБиржи включены акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+0,2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+1,1%) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+0,9%).

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в ближайшие дни индекс МосБиржи продолжит оставаться в высоковолатильном боковике, но под конец следующей недели, когда объемы торгов традиционно упадут, возможны сильные движения как рынка в целом, так и отдельных бумаг.

Накануне рынок просел вслед за нефтью, где поводом для распродаж послужили новости о выходе Анголы из ОПЕК. Сама по себе Ангола, по его словам, не играет заметной роли в мировой нефтедобыче (ее доля на рынке составляет порядка 1%), однако опасен прецедент, подтверждающий слухи, что некоторые страны картеля недовольны снижением добычи, которая освобождает рынок нефти для не входящих в ОПЕК+ стран.

Впрочем, провал нефти был довольно быстро выкуплен, и в пятницу Brent вновь штурмует рубеж $80 за баррель. Такая ситуация окажет поддержку российскому рынку акций в первой половине дня, считает Антонов.

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1,3% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Министерство торговли ухудшило оценку роста ВВП США в третьем квартале до 4,9% с 5,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, в декабре упал до минус 10,5 пункта по сравнению с минус 5,9 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал рост до минус 3 пунктов. Отрицательное значение индикатора говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. Показатель завершил в минусе 17-й месяц из последних 19.

Индекс опережающих экономических показателей США в ноябре потерял 0,5% после снижения на пересмотренный 1% месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Ноябрьская динамика совпала с консенсус-прогнозом экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Средняя оценка экспертов, которую приводит Trading Economics, предполагала спад на 0,4%.

Индикатор снижается уже 20 месяцев подряд, что указывает на перспективу рецессии в американской экономике. Последний раз столь длинный спад индекса наблюдался в период Великой рецессии (с конца 2007 по 2009 год).

Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора. В ноябре 9 из 10 компонентов индекса не изменились или снизились.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi просел на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 3,3% в октябре и оказались минимальными с июля 2022 года. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения на 2,6%, по данным Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,9% в октябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом. Подъем также был самым незначительным с июля 2022 года.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены вернулись к росту и завершают неделю уверенным подъемом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $80,21 за баррель (+1,1% и -0,4% накануне), февральская цена WTI - $74,66 за баррель (+1,1% и -0,4% в четверг).

С начала этой недели Brent подорожала на 4,5%, WTI - на 3%.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, в которой страна состояла 16 лет. Такое решение Анголы говорит о наличии серьезных противоречий в ОПЕК, пытающейся ограничить добычу, чтобы поддержать цены на нефть, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+11,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+8,5%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+8,4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+5,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+5,4%), бумаги ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-3,1%), SFI (MOEX: SFIN) (-0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 16,37 млрд рублей (из них 5,73 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 733,39 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 606,49 млн рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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