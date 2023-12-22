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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста цен длинных ОФЗ до конца 2023г. сохраняется - ПСБ
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22 декабря 2023 года 10:57
Потенциал роста цен длинных ОФЗ до конца 2023г. сохраняется - ПСБ
Потенциал роста котировок длинных рублевых гособлигаций до конца текущего года сохраняется, сообщается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Краткосрочные и среднесрочные бумаги уже достигли наших целей в рамках текущего предновогоднего ралли (на конец года мы ожидали доходность на уровне 11,6-11,8% годовых). Спрос на бумаги умеренной дюрации поддерживается желанием инвесторов разместить свободную ликвидность в преддверии длинных праздников. По длинным ОФЗ снижение доходности еще на 10-15 б.п. ближе к концу года: профессиональные участники традиционно будут стремиться закрыть год выше по котировкам, - указывают эксперты. - В рамках стратегии на следующий год на горизонте 3-4 месяцев рекомендуем сохранят основу портфеля во флоатерах, которые обеспечат высокую доходность при отсутствии процентных рисков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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22 декабря 2023 года 12:39
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.22 декабря 2023 года 09:57
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.22 декабря 2023 года 09:42
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
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.22 декабря 2023 года 09:30
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.22 декабря 2023 года 09:17
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.22 декабря 2023 года 09:03
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.21 декабря 2023 года 19:44
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.21 декабря 2023 года 19:31
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