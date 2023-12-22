Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 22 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали новости компаний и статданные, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 205 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали роста до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Между тем министерство торговли ухудшило оценку роста ВВП США в III квартале до 4,9% с 5,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Эксперты не ожидали пересмотра показателя. Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, в декабре упал до минус 10,5 пункта по сравнению с минус 5,9 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал рост до минус 3 пунктов. Показатель завершил в минусе 17-й месяц из последних 19-ти.

В свою очередь, индекс опережающих экономических показателей США в ноябре потерял 0,5% после снижения на пересмотренный 1% месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает показатель. Ноябрьская динамика совпала с консенсус-прогнозом экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Средняя оценка экспертов, которую приводит Trading Economics, предполагала спад на 0,4%. Индикатор снижается уже 20 месяцев подряд, что указывает на перспективу рецессии в американской экономике.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу движутся без единой динамики, при этом рынок акций Гонконга показывает существенное снижение. Народный банк Китая на этой неделе оставил базовые процентные ставки (LPR) без изменения, что разочаровало инвесторов, которые ожидали смягчения денежно-кредитной политики для поддержания восстановления экономики страны. Тем не менее, аналитики прогнозируют, что ЦБ пойдет на сокращение ставок и нормы обязательного резервирования для банков в следующем году, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК увеличился на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng упал на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК прибавил 0,2%. Вместе с тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 по итогам сессии уменьшился на 0,03%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,88 за баррель, что на 0,62% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на 0,4%, до $79,39 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,6%, до $74,33 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на 0,4%, до $73,89 за баррель.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, в которой страна состояла 16 лет. Такое решение Анголы говорит о наличии серьезных противоречий в ОПЕК, пытающейся ограничить добычу, чтобы поддержать цены на нефть. "На первый взгляд выход Анголы из ОПЕК не такое уж важное событие, учитывая, что страна едва могла выполнить свою квоту по добыче", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Опасения, однако, вызывает то, что выход Анголы может быть сигналом скрытой напряженности, связанной с тем, что ОПЕК уступает долю рынка производителям, не входящим в него", - приводит слова эксперта Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 21 декабря снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 15,846 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,3 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился всего на 0,01% и составил 105,68 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 869,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+0,63%), "Новотранс-001Р-03" (+0,24%) и "МТС-001P-09" (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,73%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,53%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ВсеИнструменты.ру" установило премию к ключевой ставке 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд рублей на уровне 2,5% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Объем выпуска по итогам сбора заявок был увеличен с "не менее 2 млрд рублей" до 4 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 25 декабря. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей.

ООО "ЛК Эволюция" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 16,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 17,83% годовых, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-11-го купонных периодов, еще 8,37% от номинала - в дату окончания 12-го купонного периода. В результате дюрация составит около 1,4 года. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Заем будет размещен в рамках программы облигаций эмитента объемом 30 млрд рублей.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 25 декабря начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии БО-001P-41 объемом 22 млрд 247,78 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Дата погашения эмиссии - 28 сентября 2033 года.

ООО "CЕЛЛ-Сервис" (Новосибирск) 26 декабря начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона составит 19,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 21,35% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 7,5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 62,5% - в дату окончания 48-го купона. Кроме того, будет предусмотрен call-опцион в дату окончания 30-го купона.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 52-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 15% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 25-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" ("Сибирский КХП", Омская область) установило ставку 17-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 100 млн рублей в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-20-го купонов определяется как сумма ключевой ставки Банка России (действующей в последний рабочий день, предшествующий началу купонного периода), и 4,75%. Купоны квартальные. Выпуск размешен в рамках программы облигаций серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) 20 декабря досрочно погасило выпуски облигаций серий 002P-01 и 002P-03 общим объемом 30 млрд рублей, а также частично-досрочно 5 млрд рублей по выпуску бондов серии 001Р-02 (номинальный объем займа 20 млрд рублей). Десятилетний выпуск серии 001Р-02 на 20 млрд рублей был размещен в декабре 2018 года. Ставка текущего купона по выпуску - 18% годовых. Десятилетние выпуски серий 002Р-01 на 20 млрд рублей и 002Р-03 на 10 млрд рублей были размещены в декабре 2019 и мае 2022 года соответственно. Ставка текущего купона по выпуску 002Р-01 - 18% годовых, по займу 002Р-03 - 16,52% годовых. В конце ноября "Инград" выкупил в рамках оферт облигации данных выпусков на суммы, соответствующие досрочному погашению.