Котировки нефти могут подняться к $82-84/барр. - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровням $82-84 за баррель, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть продолжают "ползти" вверх, несмотря на тревожные новости о выходе Анголы из состава ОПЕК. Ближайшей целью по нефти марки Brent остается зона $82-84 за баррель. В пятницу вечером Baker Hughes представит свежие данные по бурению в США и Канаде, которые являются опережающим индикатором добычи на континенте", - отмечают эксперты в комментарии.

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