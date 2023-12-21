Рубль в четверг упал к основным валютам, обновил на повышенных объемах минимальные отметки за несколько недель в парах с ними

Москва. 21 декабря. Доллар США, евро и китайский юань существенно выросли на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль на повышенных объемах упал к бивалютной корзине на фоне совокупности сезонных и спекулятивных факторов.

Курс доллара США составил 92,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,19 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Доллар преодолел отметку 92 руб. впервые с 11 декабря. Евро к этому времени стоил 101,6 руб./EUR1, подорожав на 1,94 рубля. Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 26 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,53 рубля, до 96,4 руб. Курс китайского юаня подрос на 10,7 копейки - до 12,85 руб. Ранее юань поднимался выше 12,95 руб. впервые с 7 декабря.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно упал по итогам торгов четверга, его ослабление произошло на повышенных объемах с учетом сезонного роста спроса на валюту перед зимними каникулами и под давлением спекулятивных операций на фоне состоявшейся 21 декабря экспирации валютных фьючерсных контрактов. Тем не менее, поддержку рублю продолжают оказывать высокие цены на нефть и подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Экспорт российской нефти превысил показатель 2021 года и составляет около 250 млн тонн, сообщил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

"Наиболее остро стоявшие в прошлом году проблемы, в целом, решены. Это касается, во-первых, платежей и страхования грузов. Во-вторых, обеспечения морских перевозок углеводородов танкерным флотом. Как результат, экспорт сырой нефти на 7% превысил показатель 2021 года и составляет порядка 250 млн тонн. В денежном эквиваленте российский энергетический экспорт практически вышел на показатели 2021-го года и остается на комфортном для бюджета и компаний уровне", - сказал он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Белоусов отметил, что на данный момент сохраняются поставки энергетических товаров - сжиженного природного газа, трубопроводной нефти и газа, нефтепродуктов, угля - в некоторые недружественные страны. "Но в целом объем поставок в недружественные страны сократился в три с половиной раза по сравнению с 2021-м годом. В том числе, в четыре с половиной раза - в Евросоюз", - подчеркнул он.

Российская экономика вышла на точку равновесия экспорта и импорта, валютный курс стабилизировался на уровне 90 рублей за доллар США, что приемлемо как экспортерам, так и потребительскому и инвестиционному рынкам, кроме того, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на Совете по стратегическому развитию.

"В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны", - сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что предварительные итоги года позволяют говорить о том, что российская экономика в целом адаптируется к санкционному давлению. Белоусов также сообщил, что величина экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысила $360 млрд, "увеличившись по сравнению с 2021 годом в физическом выражении на 60%".

По его словам, по итогам текущего года российский экспорт в Китай достигнет рекордных значений - более $110 млрд. Касаясь импорта, Белоусов сообщил, что общий объем импорта (из всех стран - ИФ) уже превысил показатели 2021 года - вырос примерно до $300 млрд. Он также отметил, что в 2023 году "в расчетах за экспорт и импорт товаров и услуг суммарная доля рубля и национальных валют дружественных стран составит 65%; для сравнения: в 2021 году она составляла лишь 22%".

Как рассказал "Интерфаксу" директор казначейства Инбанка Черняков Сергей, в настоящее время курс доллара США к рублю уравновешен, с одной стороны, предложением валюты экспортерами накануне предстоящих в начале будущей недели налоговых платежей, а с другой - сезонным спросом на валюту со стороны населения. "Рост курса доллара сдерживается повышением ключевой ставки Банком России и требованием по обязательной продаже валютной выручки для крупнейших экспортеров. В последние дни рабочей недели, а возможно и до конца текущего года курс доллара вероятно будет находиться в диапазоне 90,5-92,5 руб./$1", - говорит Черняков.

"Рубль сезонно оказывается под давлением во второй половине декабря на фоне роста спроса на валюту среди физических лиц из-за сезона зимних отпусков, а также с целью сбережения выплачиваемых в конце года зарплатных бонусов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов.

"Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также свое влияние оказала состоявшаяся в четверг экспирация валютных фьючерсов", - отмечают аналитики Промсвязьбанка. Эксперты банка считают, что ослабление рубля носит локальный характер, и последующий рост продаж валюты экспортерами по мере приближения даты налоговых платежей декабря позволит его компенсировать.

"Рубль поначалу умеренно дорожал, но незадолго до старта основной сессии стал быстро сдавать позиции. Затем нисходящая динамика курса рубля ускорилась, были переписаны двухнедельные минимумы. Доллар достигал отметки 92,8 руб., евро впервые с конца октября приближался к 101,8 руб. К вечеру ключевые валюты растеряли существенную часть дневных достижений по отношению к рублю. Резкое ослабление рубля могло быть связано с экспирацией квартальных валютных фьючерсов. Тем более что котировки ключевых рублевых валютных пар достигли максимума в момент окончания периода расчета цены, по которой будут исполняться срочные контракты (12:30 МСК). Затем произошла ощутимая просадка валют к рублю", - подчеркивает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"В утренние часы торги на российском валютном рынке проходили при минимальной активности участников, однако в середине дня активность существенно возросла и транслировалась в резкое укрепление зарубежной валюты. В последующие часы курс стабилизировался, а активность вновь свелась к минимуму, хотя валюте в целом удалось сохранить позиции (ближе к вечеру USD торговался выше 92 рублей). Полагаем, что дневной взлет доллара и торговых оборотов мог быть связан с крупными покупками отдельных игроков в рамках локального спроса на валютную ликвидность или носить технический характер. Также не исключено, что ослабление рубля может отражать новые риски санкционного характера для финансового сектора", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть ускорили снижение вечером в четверг, рынок оценивает новости о выходе Анголы из ОПЕК.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:01 МСК составляет $79,22 за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,66%, до $73,73 за баррель.

Ангола объявила о выходе из состава ОПЕК, сообщило официальное информагентство страны ANGOP со ссылкой на министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантину де Азеведу.

По данным ANGOP, решение после должного рассмотрения было принято на заседании совета министров под председательством президента Анголы Жуана Лоуренсу.

Как сообщалось, Ангола на протяжении долгого времени не исполняла свои обязательства по добыче, продиктованные сделкой ОПЕК: при разрешенном уровне в 1,455 млн баррелей в сутки (б/с) ее нефтепроизводство находилось на уровне близком к 1,1-1,2 млн б/с, а в отдельные месяцы и ниже.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 декабря на 1,3006 рубля, до 91,7062 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4633 рубля, до 100,5113 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 1,1419 рубля по отношению к среде и составил 91,5506 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 1,1918 рубля и составил 91,7119 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 206,177 млн, из которых $540,762 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 665,415 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 1,5537 рублей, до 100,5331 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 1,5107 рублей, до 100,6504 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR792,176 млн, из которых EUR132,289 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR659,887 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 декабря поднялась на 3 базисных пункта - до 15,53% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 2 базисных пункта - до 15,17% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 14,2% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 12,07% годовых.