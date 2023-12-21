Возможно умеренное снижение индекса Мосбиржи в 1П24 - SberCIB

Возможно умеренное снижение индекса Мосбиржи в первой половине 2024 года, говорится в материале аналитика SberCIB Investment Research Дмитрия Макарова.

"Давление на рынок акций может оказать рост доходности пятилетних ОФЗ до 13,5% годовых. Это может привести к коррекции индекса Мосбиржи до 3000 пунктов. Дополнительные факторы риска - "навес" акций после редомициляции и укрепление рубля до 85 руб./$1, - указывает эксперт. По нашему мнению, во второй половине 2024 года индекс Мосбиржи начнет восстанавливаться и к концу года достигнет 3500 пунктов на фоне снижения ставки ЦБ РФ и безрисковой доходности".

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