SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций "Совкомфлота

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Совкомфлота" с прогнозной стоимостью на уровне 161 рубля за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Акционеры "Совкомфлота" в среду утвердили рекомендованные промежуточные дивиденды за 9М23 в размере 6,32 руб. на акцию, что означает общую сумму выплат 15 млрд руб. и доходность 4,8% (исходя из цены закрытия в среду). Компания распределит в пользу акционеров 23% скорректированной чистой прибыли за период, реестр акционеров для получения дивидендов будет закрыт 7 января. Мы оцениваем новость как умеренно позитивную, поскольку предполагаем, что одобрение дивидендов уже было заложено в котировки. Это решение позволит акционерам получить часть дивидендного дохода раньше, что должно снизить волатильность котировок бумаг "Совкомфлота" после дивидендной отсечки, - указывают эксперты инвестбанка. - "Совкомфлот" по-прежнему намерен придерживаться своего стандартного подхода - ежегодно распределять в пользу акционеров 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Таким образом, мы сохраняем наш прогноз совокупных дивидендных выплат за 2023 год на уровне 19,3 руб. на акцию (доходность - 14,7%), что означает дополнительную выплату дивидендов за год в размере около 13 руб. на акцию (выплата будет произведена в конце июля 2024 года). Сохраняем позитивный взгляд на акции "Совкомфлота" и оценку "покупать" с целевой ценой 161 руб. за штуку".

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