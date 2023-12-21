Рубль днем замедлил снижение к основным валютам после резкого обвала до минимальных отметок за несколько недель в первой половине сессии

Москва. 21 декабря. Доллар США, евро и китайский юань активно растут, хотя и несколько замедлили темпы укрепления на Московской бирже днем в четверг. Рубль подсократил потери к бивалютной корзине на закрытии позиций после того, как несколькими часами ранее обновил минимальные отметки за несколько недель в парах с основными валютами.

Курс доллара США составил 91,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,03 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар преодолевал отметку 92 руб. впервые с 11 декабря. Евро к этому времени стоил 101,21 руб./EUR1, подорожав на 1,55 рубля. Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 26 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,26 рубля, до 96,14 руб. Курс китайского юаня подрос на 10,5 копейки - до 12,85 руб. Ранее юань поднимался выше 12,95 руб. впервые с 7 декабря.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем отыграл часть потерь первой половины четверга, однако продолжает демонстрировать заметные потери в парах с основными мировыми валютами. Падение рубля происходит с учетом сезонного роста спроса на валюту перед зимними каникулами и под давлением спекулятивных операций на фоне экспирации 21 декабря валютных фьючерсных контрактов.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

"Рубль сезонно оказывается под давлением во второй половине декабря на фоне роста спроса на валюту среди физических лиц из-за сезона зимних отпусков, а также с целью сбережения выплачиваемых в конце года зарплатных бонусов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик "БКС Форекс" Анатолий Трифонов.

"Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также свое влияние оказала предстоящая в четверг экспирация валютных фьючерсов", - отмечают аналитики Промсвязьбанка.

Эксперты банка считают, что ослабление рубля носит локальный характер, и последующий рост продаж валюты экспортерами по мере приближения даты налоговых платежей декабря позволит его компенсировать.

Цены на нефть остаются в минусе днем в четверг, рынок продолжает оценивать данные о запасах в США, показавших и увеличение запасов нефти в стране, и объемов ее добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $79,37 за баррель, что на 0,4% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,42%, до $73,91 за баррель.

Согласно отчету Минэнерго США, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило министерство.