Инвестбанк "Синара" сохраняет позитивную оценку акций Sands China и Galaxy Entertainment

Аналитики инвестиционного банка "Синара" по-прежнему сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Sands China и Galaxy Entertainment, сообщается в обзоре.

"Согласно последнему отчету Ctrip, по состоянию на 12 декабря бронирование отелей в КНР на период новогодних праздников выросло в три раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Возросший турпоток благоприятно отразится на китайских компаниях индустрии развлечений и гостеприимства, в том числе на операторах казино", - отмечают эксперты.

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