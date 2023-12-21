Металлургические компании РФ сформируют дивиденды на уровне 12-15% - "Газпромбанк Инвестиции"

Металлургические компании РФ, скорее всего, сформируют дивиденды на уровне средней доходности рынка в 12-15% годовых, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Несмотря на возможный спад спроса на сталь в строительном секторе из-за снижения темпов строительства жилья, наш базовый прогноз по сектору черной металлургии предполагает стабилизацию операционных результатов на уровне 2023 года. В связи с этим мы ожидаем, что металлурги в наступающем году возобновят выплату дивидендов", - отмечают эксперты.

Они выделяют три фактора в пользу выплат дивидендов:

- Рост бюджетных заказов благодаря значительному увеличению бюджетных расходов, которые в 2024 году увеличатся до 36,7 трлн рублей по сравнению с 32,5 трлн рублей в 2023 году, реализации набранного портфеля промышленных заказов и освоению уже начатых инвестиций в основной капитал динамика компаний может превысить средние показатели по рынку.

- Ключевые представители сектора адаптировались к новым условиям, перестроили свои каналы сбыта и уже давно могут вернуться к выплате дивидендов.

- Наличие денег на счетах: с 2022 года все металлургические компании накопили значительный объем наличности.

"Металлургические компании сформируют дивиденды на уровне средней доходности рынка - 12-15%, - указывают стратеги "Газпромбанк Инвестиции". - При этом не исключена вероятность пересмотра прежней практики выплаты всего свободного денежного потока в пользу более сбалансированного распределения денег между доходностью акционеров и развитием бизнеса. Например, снижение коэффициента выплаты дивидендов до 70% от свободного денежного потока вместо прежних 100% и более. Доходность такого дивиденда по итогам 2024 года может составить около 10% с ростом в последующие периоды. Мы предполагаем, что "НЛМК", "Северсталь" и "ММК" могут выплатить акционерам повышенный дивиденд в 2024 году, который будет включать свободный денежный поток как по итогам 2023 года, так и за предыдущее время "дивидендной паузы".

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