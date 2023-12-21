Цена золота может вернуться на исторические максимумы в начале 2024г - "Финам"

Цена золота может вернуться на исторические максимумы в начале 2024 года, считает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин.

"Индекс доллара за прошедшие сутки остался на прежних уровнях, поэтому и цена на золото пока не уходит из зоны консолидации в районе $2040/унц., - пишет эксперт. - Ближайший уровень сопротивления находится в районе $2055/унц. Скоро инвесторы в Америке и ЕС уйдут на Рождественские каникулы, поэтому активно перетряхивать портфели по драгметаллам вряд ли кто-то будет. Возможно возле текущих отметок золото закроет этот год, а в начале следующего года цена попробует вернуться на недавний исторический максимум".

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