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21 декабря 2023 года 12:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $132
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $132 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: $117, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года в пятницу, 22 декабря. Аналитики ожидают, что выручка составит $13,39 млрд, а прибыль на акцию - $0,84. Учитывая позитивные отчеты компаний из индустрии и замедляющиеся темпы инфляции, ожидается, что результаты Nike превзойдут прогнозы аналитиков. "С технической точки зрения цена акции подошла к сильному локальному уровню сопротивления, при пробитии которого появляется импульс движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $132. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $117 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41", - указывают аналитики "Финама". Nike - американская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-NIKE-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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