Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции Sunrun Inc. с целью $14,8 на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, стоп-лосс лучше всего установить на уровне $20, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Позднякова.

Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи:

- Высокие процентные ставки и падение спроса на солнечные панели продолжают давить на объемы выручки Sunrun.

- Рост акций на 40% за последние торговые сессии не подтвержден фундаментальными факторами.

"Полагаем, что в краткосрочной перспективе акции Sunrun могут снизиться. Мощный рост акций компании за последние торговые сессии выглядит излишне оптимистичным, если принимать во внимание текущие риски падения выручки", - добавляет Поздняков.

Sunrun Inc. занимается проектированием, разработкой, установкой, продажей и обслуживанием солнечных энергетических систем для жилых домов.

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