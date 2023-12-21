Рынок акций РФ усилил падение, фондовые индексы теряют 0,8% под давлением внешнего негатива

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ умеренно снижается в четверг утром в рамках коррекции на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; фондовые индексы РТС и МосБиржи за первый час торгов потеряли 0,8% при незначительных изменениях курса рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3080,07 пункта (-0,79%), индекс РТС - 1066,04 пункта (-0,84%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,8%.

Доллар США подрос к этому моменту всего на 6 копеек - до 91,02 руб./$1.

Подешевели депозитарные расписки TCS Group (-1,8%) и OZON (-1,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,5%), а также обыкновенные акции "РусГидро" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), ВТБ (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), "НЛМК" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,8%, "префы" потеряли в цене 0,9%), "Полюса" (-0,8%), Polymetal (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%).

Вместе с тем подорожали ценные бумаги "Газпром нефти" (+0,8%) и "Магнита" (+0,3%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон для российского рынка в четверг утром сложился умеренно негативным. Цены на нефть относительно стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках ухудшились, перейдя в стадию отрицательной коррекции. Торги на фондовых биржах США накануне, после попыток роста в начале дня, завершились снижением трех основных индексов примерно на 1,5%, которые отступили от района исторических пиков в рамках фиксации прибыли. Рынок устал расти, а "масла в огонь" добавили более низкие прогнозы компании FedEx по годовым продажам и публикация более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли, что отражает снижение покупательской способности американских граждан.

"В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить неуверенность у района важных краткосрочных сопротивлений и уйти немного ниже в рублевом сегменте из-за продаж за рубежом и приостановки роста цен на нефть, хотя в целом индикатор МосБиржи дает скорее позитивные краткосрочные сигналы. Спросом на рынке по-прежнему пользуются нефтяные бумаги, которые обещают щедрые дивиденды, в частности, акции "Газпром нефти", "Башнефти", "Сургутнефтегаза" и "Татнефти". Дивидендные реестры по уже объявленным выплатам за 9 месяцев 2023 года закроются до конца декабря и в начале января, что при прочих равных может поддерживать спрос на эти эмитенты, после чего рынок переключится на ожидания итоговых выплат за 2024 год", - полагает Кожухова.

Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отмечает, что внешний фон для российского рынка сложился негативным. По мнению специалиста, "складывающиеся факторы способствуют тому, чтобы индекс МосБиржи ушел ниже отметки 3100 пунктов. Поводов для устойчивого роста пока нет, кроме технического фактора закрытия дня выше линии 3100 пунктов по индексу МосБиржи. Американские индексы завершили торги среды в существенном минусе. Вышедшая сильная макроэкономическая статистика могла спровоцировать снижение ожиданий по скорому смягчению денежно-кредитной политики ФРС. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер выразил свое удовлетворение текущей политикой ФРС. Однако он полагает, что в будущем важно начать снижение ставки вовремя, но без излишней поспешности. Во всяком случае, о скором смягчении речи не идет. По его словам, работа над инфляцией и рынком труда пока не завершена".

"Индекс МосБиржи в четверг будет двигаться вблизи отметки 3100 пунктов. Вероятно, индексу будет непросто закрепиться выше этого "круглого" уровня, а также преодолеть 20-дневную среднюю, которая находится немного выше. Учитывая выросшую нефть и приближающиеся дивидендные отсечки, бумаги "Роснефти", "Татнефти" и "Газпром нефти" могут выглядеть лучше рынка в ближайшие дни", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду после внушительного ралли в предыдущие сессии, инвесторы отреагировали на статданные и слабые квартальные отчетности крупных компаний. До этого индексы росли девять сессий подряд. С начала года индекс S&P 500 подскочил более чем на 24% на ожиданиях скорого снижения ставок Федеральной резервной системы. "Удивительно, как инвесторы игнорируют "ястребиные" комментарии Федрезерва и полностью доверяют "голубиным", - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. "Инвесторы мечтают об агрессивном снижении ставок в условиях сильного экономического роста, но это плохой рецепт для замедления инфляции. Сильные экономические данные и высокие ожидания корпоративной прибыли плохо сочетаются с "голубиным" Федрезервом", - добавила она.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 110,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункт, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс повысится до 104 пунктов с объявленного прежде ноябрьского значения. Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Рост показателя зафиксирован впервые за 6 месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж до 3,77 млн домов с октябрьского уровня в 3,79 млн, который был минимальным с августа 2010 года.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в четверг после резкого падения Уолл-стрит накануне. Участники рынка ждут данных о ВВП США, которые будут опубликованы в четверг, и значения индекса PCE, ключевого для Федрезерва показателя инфляции, в пятницу. В свою очередь европейские фондовые площадки открылись 21 декабря снижением основных индексов на 0,1-0,4%.

Вместе с тем цены на нефть после умеренного снижения в самом начале дня возобновили рост на фоне существующих проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:05 мск составила $79,85 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие 20 декабря. По итогам предыдущих торгов контракты подорожали на 0,6%, до $79,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,15%, до $74,33 за баррель. В среду контракты прибавили в цене 0,4%, до $74,22 за баррель.

Локальное негативное влияние на нефтяной рынок оказали данные Минэнерго США, показавшие увеличение как запасов нефти в стране, так и объемов ее добычи. Согласно отчету ведомства, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило Минэнерго.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,27 млрд рублей (из них 1,95 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 963,15 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 699,36 млн рублей на акции "Газпрома").