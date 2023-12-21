Вероятна консолидация курса рубля у отметки 90 руб./$1 до конца года - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна консолидация курса рубля у отметки 90 руб./$1 до конца года, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер".

"ЦБ не намерен публиковать прогноз курса рубля к доллару. Регулятор в 1П2024 определится с публикацией прогноза по курсу рубля, если решит раскрывать эти данные, то курс точно не будет привязан к доллару США, заявил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. С начала месяца рост цен к 18 декабря составил 0,45%. Сохраняем нашем мнение - ждём консолидацию валютной пары USD/RUB около отметки 90 руб./$1 до конца года", - пишут аналитики инвесткомпании.

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