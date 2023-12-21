Группа Самолет - ключевой бенефициар новых правил льготной ипотеки - "Газпромбанк Инвестиции"

ГК "Самолет" станет ключевым бенефициаром новых правил льготной ипотеки, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции".

"Изменения в правилах льготной ипотеки вступают в силу с 23 декабря. Новые меры созданы для охлаждения рынка жилой недвижимости, который существенно прибавил после введения льготных ипотечных кредитов для населения. Это может привести к снижению темпов ипотечного кредитования, сдуванию пузыря цен на рынке первичного жилья, а также к снижению доходов девелоперов и банков. Однако, на наш взгляд, ключевым бенефициаром данных изменений может стать Группа "Самолет". Средний чек проданной недвижимости компании остается в диапазоне до 6 млн рублей, что укладывается в рамки новых изменений максимального размера льготного ипотечного кредита", - пишут аналитики.

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