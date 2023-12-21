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Главная / Мнения аналитиков / "БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Совкомфлота
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21 декабря 2023 года 11:16
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Совкомфлота
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены акций "Совкомфлота", целевая цена сохраняется на уровне 160 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 22% с текущих уровней. "Компания направил на выплаты промежуточных дивидендов за 3К23 15 млрд рублей или 6,32 рубля на акцию (доходность 4,8%), дата закрытие реестра - 7 января, - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков. - Дивиденды за весь 2023 год могут составить до 40 млрд рублей), поэтому в середине 2024 года можно ожидать вторую выплату на уровне 25 млрд рублей. Ставки на транспортировку нефти из РФ, скорее всего, будут высокими, пока сохраняются санкции, что позволяет "Совкомфлоту" хорошо зарабатывать. Мы считаем, что тарифы могут несколько снизиться в 2024-25 годах, но, если геополитическое напряжение сохранится, результаты в 2024 года могут быть на уровне 2023 года. У нас позитивный взгляд на акции "Совкомфлота". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОВКОМФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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