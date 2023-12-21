Транснефть - фаворит нефтегазового сектора в 2024 году - ПСБ

"Транснефть" - фаворит нефтегазового сектора в 2024 году, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2023 году снизится на 4-5% в связи с исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+, сообщил президент компании Николай Токарев. По его словам, экспорт нефтепродуктов в текущем году увеличился на 13%. Сокращение экспорта было ожидаемо из-за сделки ОПЕК+, по этой причине мы и прогнозируем более сдержанные финансовые результаты компании за II полугодие 2023 года. Тем не менее выделяем акции "Транснефти" как фаворитов на будущий год", - пишут эксперты банка

По их оценке, у компании устойчивая к валютным колебаниям бизнес-модель за счет получения выручки в рублях, зависит от индексации тарифов (+7,2% в 2024 году). Финансовое состояние хорошее, долговая нагрузка низкая, долг представлен в основном "длинными" кредитами, потребностей в кратном росте инвестпрограммы нет.

"Хорошая дивидендная доходность (по году ждем 15% при 50% payout) с минимальным риском, так как 100% обыкновенных акций у государства. За счет ожидаемого сплита (уже одобрено государством) бумаги станут доступными для широкого круга частных инвесторов", - указывают в ПСБ.

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