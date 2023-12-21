Рубль может укрепиться до 90 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль может укрепиться до 90 руб./$1 в четверг, так как спрос на иностранную валюту, похоже, снижается, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в среду торговался около 90 руб./$1, но к вечеру ослаб почти до 91 руб./$1. Похоже, временному ослаблению рубля способствовал спрос на иностранную валюту, связанный с погашением еврооблигаций: в четверг ПАО "Кокс" досрочно погашает в рублях долларовые еврооблигации в объеме $350 млн. Так как у банков в момент погашения может возникнуть короткая валютная позиция, они, вероятнее всего, покупали иностранную валюту в среду. Тем не менее в четверг утром рубль восстановился до 90,5 руб./$1. В течение дня рубль может укрепиться до 90 руб./$1, так как спрос на иностранную валюту, похоже, снижается".

Нефть Brent в четверг утром подешевела на $0,4 за баррель. В течение дня значимых публикаций по рынку нефти не ожидается, и по прогнозам SberCIB, цена на нефть к концу торговой сессии составит около $79 за баррель.

"Доходности большинства ОФЗ с фиксированным купоном снизились в среду на 10-20 б. п. в ответ на позитивные результаты очередного аукциона Минфина, - напоминают эксперты. - В среду Росстат опубликовал данные по инфляции. За неделю с 12 по 18 декабря она составила 0,18% (против 0,2% неделей ранее). Темпы роста потребительских цен остаются высокими. По итогам года инфляция, скорее всего, будет вблизи верхней границы прогноза Банка России (7,5%). Однако сейчас на рынок российского госдолга в большей степени временно влияет желание инвесторов разместить свободные денежные средства на период новогодних праздников. В связи с этим в четверг доходности ОФЗ с фиксированным купоном могут снизиться еще на несколько базисных пунктов".

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