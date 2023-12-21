Мировые фондовые индексы снижаются, нефть дешевеет

Рынок акций США резко снизился на статданных и корпоративных отчетностях. Рынки акций АТР преимущественно снижаются вслед за Уолл-стрит. Цены на нефть опускаются после трех сессий роста, Brent торгуется около $79,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду после внушительного ралли в предыдущие сессии, инвесторы отреагировали на статданные и слабые квартальные отчетности крупных компаний.

До этого индексы росли девять сессий подряд. С начала года индекс S&P 500 подскочил более чем на 24% на ожиданиях скорого снижения ставок Федеральной резервной системы. Индекс Dow Jones обновлял исторические максимумы по итогам предыдущих пяти сессий.

"Удивительно, как инвесторы игнорируют "ястребиные" комментарии Федрезерва и полностью доверяют "голубиным", - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая.

"Инвесторы мечтают об агрессивном снижении ставок в условиях сильного экономического роста, но это плохой рецепт для замедления инфляции. Сильные экономические данные и высокие ожидания корпоративной прибыли плохо сочетаются с "голубиным" Федрезервом", - добавила она.

Тем временем отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале сократилось на $16,5 млрд (7,6%) и составило $200,3 млрд, сообщило в среду министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, во втором квартале дефицит составил $216,8 млрд, а не $212,1 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $196 млрд, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 110,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункт, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс повысится до 104 пунктов с объявленного прежде ноябрьского значения.

Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Рост показателя зафиксирован впервые за 6 месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж до 3,77 млн домов с октябрьского уровня в 3,79 млн, который был минимальным с августа 2010 года.

Акции General Mills Inc. подешевели на 3,6%. Один из крупнейших производителей продуктов питания в США, во втором квартале 2024 финансового года сократил чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль превзошла прогнозы рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Winnebago Industries снизилась на 5,6%. Производитель автодомов и моторных лодок в минувшем финквартале резко сократил чистую прибыль и выручку. Скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превысила ожидания.

Капитализация FedEx Corp. упала на 12% после того, как одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний отчиталась о росте чистой прибыли на 14% во втором квартале 2024 финансового года, однако компания снизила выручку и ухудшила ее прогноз.

Dow Jones Industrial Average понизился на 1,27% и составил 37082 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Walt Disney Co. и American Express Co., подешевевшие на 2,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 1,47%, до 4698,35 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,5% и составил 14777,94 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в четверг после резкого падения Уолл-стрит накануне, исключением является индекс Шанхайской фондовой биржи.

До этого американские индексы росли девять сессий подряд, и теперь трейдеры начали фиксировать прибыль, пишет Trading Economics. Негативная динамика акций США отразилась и на настроении азиатских инвесторов.

Участники рынка ждут данных о ВВП США, которые будут опубликованы в четверг, и значения индекса PCE, ключевого для Федрезерва показателя инфляции, в пятницу.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет в ходе торгов 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,1%.

В Гонконге существенное снижение демонстрируют акции Hansoh Pharmaceutical Group (-10%), Li Auto (-4%), Sino Biopharmaceutical (-2,5%), Techtronic Inds. (-2,3%) и Xiaomi Co. (-2%).

Заметное снижение в Шанхае показывают бумаги iSoftStone (-3,9%), COL Group (-2,2%), Jiangsu Hoperun (-5,7%), Shenzhen Silver (-3,2%) и Inly Media (-8,5%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 падает на 1,6%.

Капитализация Toyota Motor опускается на 3,8%, Tokyo Electron - на 1,2%, Fast Retailing - на 2,7%, Advantest - на 3,3%, SoftBank Group - на 1,8%, Disco Corp. - на 1,5%.

Индийский BSE Sensex теряет 0,1%, лидерами снижения выступают компании из фармацевтического сектора и сектора финансовых услуг.

Рыночная стоимость Axis Bank упала на 2,5%, Larsen & Toubro - на 1,9%, SBI Life - на 1,5%, ICICI Bank - на 1,4%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi понизился на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,4%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,6%. Тем временем акции авиаперевозчика Korean Air Lines дорожают на 1,1%.

Акции BHP Group слабо меняются в цене, бумаги Rio Tinto дорожают на 0,4%. Кроме того, умеренно снижаются котировки бумаг крупнейших банков Австралии: Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%, Westpac Banking - на 0,3%, ANZ - на 0,1%.

Цены на нефть опускаются в четверг после роста по итогам трех сессий подряд из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Рынок корректируется после публикации данных Минэнерго США, показавших увеличение как запасов нефти в стране, так и объемов ее добычи.

Согласно отчету ведомства, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило Минэнерго.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $79,31 за баррель, что на $0,39 (0,49%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на $0,47 (0,6%), до $79,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,42 (0,57%), до $73,8 за баррель. В среду контракты выросли в цене на $0,28 (0,4%), до $74,22 за баррель.

"Мы видим серьезную напряженность на рынке в данный момент, - отмечает аналитик Mizuho Bank Вишну Варатан. - Есть ситуация в Красном море, но также есть рекордные объемы добычи в США и сигналы того, что ОПЕК теряет контроль над дисциплиной в плане соблюдения квот".