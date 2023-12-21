Торговый диапазон по паре доллар/рубль в четверг составит 91-92 руб./$1 - ПСБ

Торговый диапазон по паре доллар/рубль в четверг составит 91-92 руб./$1 без усиления продаж валюты экспортерами и резких изменений со стороны нефти, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Курс рубля в среду снизился, обновив локальный минимум последних дней. Доллар США укрепился до 90,96 рублей, а китайский юань - до 12,74 рублей. Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также оказала влияние предстоящая в четверг экспирация валютного фьючерса. Более сильному ослаблению рубля препятствовал рост цены на нефть. Реализация валютной выручки экспортерами пока остается умеренной, ожидаем роста предложения валюты по мере приближения даты налоговых платежей", - пишут эксперты.

С утра в четверг доллар подешевел до 90,71 рублей, а юань - до 12,70 рублей, констатируют в ПСБ. Цены на нефть, несмотря на небольшую корректировку после публикации статистики США, показавшей увеличение запасов и добычи, остаются на комфортном уровне. Эксперты банка считают, что ослабление рубля в последние дни носит локальный характер, и последующий рост продаж валюты экспортерами позволит его компенсировать. Ориентир по курсу на четверг: 91-92 руб./$1.

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