Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили резким снижением торги в среду после внушительного ралли в предыдущие сессии, инвесторы отреагировали на статданные и слабые квартальные отчетности крупных компаний. До этого индексы росли девять сессий подряд. С начала года индекс S&P 500 подскочил более чем на 24% на ожиданиях скорого снижения ставок Федеральной резервной системы.

"Удивительно, как инвесторы игнорируют "ястребиные" комментарии Федрезерва и полностью доверяют "голубиным", - отметила старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. "Инвесторы мечтают об агрессивном снижении ставок в условиях сильного экономического роста, но это плохой рецепт для замедления инфляции. Сильные экономические данные и высокие ожидания корпоративной прибыли плохо сочетаются с "голубиным" Федрезервом", - добавила она.

Индекс потребительского доверия в США в декабре увеличился до 110,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board. Согласно пересмотренным данным, ноябрьское значение индекса составило 101 пункт, а не 102 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс повысится до 104 пунктов с объявленного прежде ноябрьского значения. Продажи на вторичном рынке жилья в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов в пересчете на годовые темпы. Рост показателя зафиксирован впервые за 6 месяцев. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж до 3,77 млн домов с октябрьского уровня в 3,79 млн, который был минимальным с августа 2010 года.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижается в четверг после резкого падения Уолл-стрит накануне, исключением является индекс Шанхайской фондовой биржи. Участники рынка ждут данных о ВВП США, которые будут опубликованы в четверг, и значения индекса PCE, ключевого для Федрезерва показателя инфляции, в пятницу. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite растет в ходе торгов на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 0,1%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 1,6%. Индийский BSE Sensex теряет 0,1%, лидерами снижения выступают компании из фармацевтического сектора и сектора финансовых услуг. Южнокорейский фондовый индекс Kospi уменьшился на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть плавно опускаются в четверг после роста по итогам трех сессий подряд из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Рынок корректируется после публикации данных Минэнерго США, показавших увеличение как запасов нефти в стране, так и объемов ее добычи. Согласно отчету ведомства, опубликованному накануне, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило Минэнерго.

На этом фоне стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $79,63 за баррель, что на 0,09% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подорожали на 0,6%, до $79,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,13%, до $74,12 за баррель. В среду контракты выросли в цене на 0,4%, до $74,22 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 20 декабря снизилась почти в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 20,236 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,48 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,1% и составил 105,69 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 869,4 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+1,07%), "Норникель БО-001P-02" (+0,7%), "Почта России-001Р-10" (+0,67%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,63%), а в лидерах снижения - облигации "РСХБ БО-09" (-2,96%), "МТС-001P-09" (-0,79%) и "Газпромбанк БО-17" (-0,41%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Евразийский банк развития (ЕАБР) полностью разместил выпуск 5-летних облигаций серии 003Р-009 объемом 10 млрд рублей. Банк установил размер спреда к RUONIA на уровне 1,7% годовых. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Общий спрос на выпуск составил более 14 млрд рублей, что позволило увеличить объем займа с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-05 объемом 2,287 млрд рублей. Бонды размещены по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. ГТЛК получила 2,287 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта в российских регионах. Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании с купонным доходом в размере 3% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило величину премии к ключевой ставке 2-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 0,5% годовых, 4-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 40 млрд рублей к RUONIA - 1,15% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуски прошел 20 декабря. Техразмещение займов запланировано на 22 декабря. Минимальная заявка на приобретение составит 1,4 млн рублей. Выпуск с привязкой к ключевой ставке доступен только для квалинвесторов, с привязкой к RUONIA - без ограничений при прохождении теста.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 22 декабря начнет размещение 10-летних облигаций серии БО-001P-39 объемом 49,93 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16,86% годовых. По займу предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ. Дата погашения эмиссии - 28 ноября 2033 года.

Кроме того, ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" 25 декабря начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии БО-001P-40. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения выпуска. Объем выпуска пока не раскрывается. По займу предусмотрено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ. Дата погашения эмиссии - 28 ноября 2033 года.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" 22 декабря начнет размещение 4-летних облигаций серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей. Датой окончания размещения станет 12 января 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых, купоны квартальные. Объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

"Завод алюминиевых систем "Корпсан" (ООО "ЗАС Корпсан") 22 декабря начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов - 17% годовых, 9-12-го купонов - 15% годовых. Купоны квартальные. Выпуск будет размещаться в рамках программы биржевых облигаций компании на 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "Газпром нефть" 22 декабря c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 003P-08R объемом 10 млрд рублей и выпуск 4-летних облигаций серии 003P-09R объемом 10 млрд рублей. Купоны по выпускам будут переменными. Ежемесячные купоны по 3-летнему выпуску будут рассчитываться по формуле - ключевая ставка ЦБ плюс премия не выше 140 базисных пунктов. Квартальные купоны по выпуску со сроком обращения 4 года будут рассчитываться как значение RUONIA плюс спред не выше 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 декабря. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами при прохождении теста.

ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 20-го купона по облигациям серии БО-П01 на уровне 21% годовых. Ставка 17-24-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 5%. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,75% годовых, текущего купона - 18% годовых, купоны квартальные. Московская биржа 9 ноября 2018 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 1,5 млрд рублей. Срок действия программы - 30 лет. В рамках программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

НК "Роснефть" выкупила по оферте 6 млн 951 тыс. 61 облигацию серии 001Р-02 по цене 100% от номинала, или 23,17% эмиссии. Десятилетний выпуск объемом 30 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года по ставке 9,39% годовых. Ставки 15-16-го купонов установлены на уровне 7% годовых.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, один из крупнейших производителей цемента на юге России) приобрело по оферте 28 тыс. 489 облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала или 0,37% эмиссии. Завод разместил 10-летние бонды объемом 3,6 млрд рублей в декабре 2017 года, а в марте 2018 года провел доразмещение еще на 4 млрд рублей, в результате объем выпуска в обращении увеличился до 7,6 млрд рублей. Компания установила ставку 25-28-го купонов на уровне 0,75% годовых. Других выпусков облигаций завода в обращении нет.