"Финам" подтверждает рейтинг бумаг ГК "Мать и дитя" на уровне "лучше рынка"

"Финам" подтверждает рейтинг расписок ГК "Мать и дитя"(MD Medical Group) на уровне "лучше рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

На российском рынке, по мнению экспертов, интерес представляют бумаги ГК "Мать и дитя", одного из ведущих игроков частного сектора здравоохранения. Согласно финансовым результатам за III квартал 2023 года, общая выручка группы компаний возросла на 5,4% (г/г) до 6,793 млрд рублей, указывают в "Финаме".

"Расписки ГК "Мать и дитя" с начала года выросли более чем на 80% на фоне новостей о предстоящей редомициляции компании и планах возобновить выплаты акционерам, - констатируют аналитики. - В конце октября топ-менеджмент прояснил ситуацию с дивидендами - не осталось сомнений, что эмитент выплатит дивиденды, в том числе за пропущенные периоды, при первой технической возможности, как только утрясутся юридические вопросы с редомициляцией. Если предположить, что компания выплатит дивиденды за пропущенное II полугодие 2022 года и I полугодие 2023 года исходя из 50% от чистой прибыли, выплата может составить порядка 46 рублей на бумагу, что соответствует дивдоходности в районе 6%".

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