"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив финансового сектора РФ в следующем году, сообщается в стратегии аналитиков на 2024 год.

"Мы прогнозируем сильные итоги 2023 года и видим возможности удержания рекордных результатов основным фактором поддержки в 2024 году, - пишут эксперты. - Среди дивидендных историй мы ожидаем выплаты от Сбера и "Московской биржи" за 2023 год, но не прогнозируем возврата к дивидендам ВТБ (укрепление капитальной базы) и TCS Group (фокус на рост). C низкой уверенностью мы ожидаем возврата МКБ к выплатам".

Аналитики "БКС МИ" подтверждают позитивный взгляд на обыкновенные акции Сбербанка и целевую цену на уровне 370 рублей на горизонте года. По их оценке, в рамках своей стратегии Сбербанк намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи (NIM) 5,5%+ и средних темпов роста кредитов и средств физических лиц на 10% в год.

"Сбер не ожидает ухудшения кредитного качества и видит стоимость риска в пределах 100-110 б.п., чуть ниже среднего за последние 7 лет, - отмечается далее в стратегии. - Банк строит риск-модели на базе ИИ, что позволяет стабилизировать этот показатель. Компания намерена поддерживать целевой показатель эффективности на уровне 30% с фокусом на росте производительности".

Также эксперты сохраняют позитивный взгляд на акции TCS и подтверждают целевую цену на уровне 5400 рублей на горизонте года. На их взгляд, сильный рост клиентской базы обеспечивает рост бизнеса и доходов, а диверсификация выручки служит защитным фактором в различные циклы экономики. Компания активно развивает различные направления бизнеса (кредитование, МСБ, инвестиции, страхование) и остается сильным финтех-игроком. Потенциальная редомициляция с Кипра может стать краткосрочным катализатором для акций.

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