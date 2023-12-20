Рубль колеблется между умеренным плюсом и минусом к основным валютам в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 20 декабря. Доллар США, евро и китайский юань перешли к повышению на Московской бирже днем в среду после снижения в первой половине дня. Рубль развернулся вниз к бивалютной корзине на фоне отсутствия ярких новостных поводов, способных поддержать его укрепление.

Курс доллара США составил 90,67 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,16 руб./EUR1, подорожав на 8,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,7 копейки, до 94,47 руб. Курс китайского юаня подрос на 3,3 копейки - до 12,7 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает демонстрировать отсутствие явной динамики, колеблется от минуса к плюсу к мировым валютам на торгах в среду в отсутствие стимулов к более выраженным движениям. Участники рынка продолжают анализировать поступающие новости, однако большинство из них почти не оказывают влияния на динамику валютных пар.

Поддержку рублю оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам декабря. В следующий четверг, 28 декабря, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, НДПИ и акцизы.

Пара доллар/рубль, вероятно, продолжит проторговывать район 90 руб./$1 в среду в отсутствие активизации экспортеров и сильных движений на рынке нефти, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Продолжаем ожидать роста предложения валюты за счет скорой даты уплаты налогов. В его отсутствие, а также ввиду признаков торможения восстановления нефтяных котировок волатильность на валютном рынке может остаться невысокой. Рассчитываем, что в среду доллар будет колебаться в пределах 89,5-90,5 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 90 руб.$1 в среду, волатильность рубля остается низкой, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что в среду нефть марки Brent продолжит торговаться в диапазоне $79-80 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

Цены на нефть продолжают расти на торгах в среду ввиду рисков дальнейшего ограничения транспортировки энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда. Ранее они пообещали, что будут нападать на все суда в Красном море, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет.

Многие компании на этой неделе начали пользоваться обходными путями для транспортировки грузов, и стоимость страхования судов существенно возросла.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $80,15 за баррель, что на 1,2% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,33%, до $74,93 за баррель.

За предыдущие две сессии цена нефти Brent выросла более чем на 3%.

Экспорт нефти по системе "Транснефти" в 2023 году снизится на 4-5% в связи с исполнением Россией обязательств в рамках сделки ОПЕК+, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Мы свои обязательства выполняем, за счет этого происходит вот такое небольшое перераспределение объемов в пользу переработки на внутреннем рынке", - сказал он.

По его словам, в то же время поставки на внутренний рынок выросли на 4%, и в целом поставки нефти по системе компании остались на уровне 2022 года.

Экспорт нефтепродуктов в текущем году увеличился на 13%, добавил Токарев. "Ситуация стабильная, понятная, цифры говорят сами за себя", - отметил глава компании.