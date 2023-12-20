Акции Газпрома спекулятивно интересны в первой половине 2024г - "Солид Брокер"

Акции "Газпрома" спекулятивно интересны в первой половине 2024 года, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2024 год, - отмечается в комментарии. - По сути, менеджмент "Газпром"а озвучил ориентиры по итогам 2023 и 2024 года. Выручка, как и EBITDA будут чуть выше 2019 года, в первую очередь из-за нефтяного крыла - "Газпром нефти". Долговая нагрузка высокая, но ниже порогового уровня в 2,5х. Это в свою очередь открывает возможность выплаты дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. Напомним, что вклад первого полугодия в общие дивиденды за 2023 год составил 13 рублей. Ориентиры по чистой прибыли за 2023 год менеджмент не дал".

Эксперты полагают, что вклад второго полугодия будет на уровне 11-13 рублей, т.е. итоговый дивиденд выходит на уровне 24-26 рублей. По текущим ценам это 14,6-15,8% дивидендной доходности. Однако проблема, на взгляд аналитиков "Солид Брокер", в том, что "Газпром" может легко превысить коэффициент Чистый долг/EBITDA 2,5х уже в 2024 году, а значит дивиденды за 2024 год уже могут быть ниже. Тем не менее, они считают, что "Газпром" интересен спекулятивно в первой половине 2024 года как раз под объявление дивидендов (обычно в мае) с потенциалом до 230 рублей.

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