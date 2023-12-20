Вероятна реализация "бычьего" сценария на рынке нефти в начале 2024г - "Велес Капитал"

Вероятна реализация "бычьего" сценария на рынке нефти в начале 2024 года, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, - констатирует эксперт. - Цены в условиях перебоев с судоходством в Красном море, более слабого доллара и скорого расширения объемов сокращения нефтедобычи подтверждают курс на движение в район $84,60/барр. и $79,60/барр. С технической точки зрения фьючерсы на нефть в декабре вновь отступили от района долгосрочной поддержки $71,50/барр., которая остановила их обвал в марте и сформировали более высокий минимум по отношению к маю-июню, что можно назвать умеренно позитивным для покупателей сигналом, который может предвещать завершение основного медвежьего тренда".

По мнению Кожуховой, в целом технические сигналы не препятствуют развитию повышения котировок в ближайшие недели, а при закреплении выше $84,60/барр. по Brent ценам, по сути, откроется дорога к пику текущего года $95,91/барр. "Вероятно, бычий сценарий если и реализуется, то уже в начале 2024 года при условии дальнейшего ослабления доллара, отсутствии потрясений в мировой экономике и дисциплины ОПЕК+ в соблюдении квот по сокращению добычи", - прогнозирует аналитик.

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