"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4200 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter Group с целью 4200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,93%, стоп-приказ: 2650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Банк России принял решение о регистрации проспекта расписок компании. На взгляд аналитиков, это говорит о том, что процесс редомициляции HeadHunter находится в активной фазе.

"С технической точки зрения уровень поддержки на отметке 3000 руб. вызывает интерес у участников рынка, - отмечают в "Финаме". - Цена постепенно возвращается выше этого уровня, что говорит о силе покупателя. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,99%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,16".

HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане.

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