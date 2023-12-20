ГПБ сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Полюса

Газпромбанк (ГПБ) сохраняет позитивную оценку акций "Полюса", рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью 14000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

"Рост международной цены золота более чем на 10% с начала года (выше $2000 за тройскую унцию) в совокупности с ослаблением рубля создают благоприятный фон для производителей золота, находящихся в российской юрисдикции ("Полюс", "Южуралзолото" (ЮГК), "Селигдар"). Эти факторы доминируют над уровнем долговой нагрузки. Мы ожидаем сохранения высоких цен на золото в среднесрочной перспективе на фоне ожидаемого начала цикла понижения ставок и ослабления роли доллара США как резервного актива. Исходя из этого, сохраняем позитивный взгляд на "Полюс" как на крупнейшего и наиболее эффективного производителя золота в российской юрисдикции", - указывают эксперты в стратегии на 2024 год.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.