Dow Jones обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азии растут в среду, в минусе только материковый Китай. Нефть стабильна в среду утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average обновил рекорд, а S&P 500 вплотную приблизился к историческому максимуму.

Оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году, продолжает поддерживать финансовые рынки.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее сохранения Федрезервом на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых в январе оценивается рынком в 92%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оценивается трейдерами в 72,5%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил в интервью Yahoo Finance во вторник, что видит "хороший прогресс" в замедлении инфляции в США. Тем не менее, по мнению Баркина, планировать снижение ставки пока рано.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость экономики США и ожидания ее "мягкой посадки".

Число новостроек в Штатах в ноябре увеличилось на 14,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,56 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом за полгода, сообщило министерство торговли страны.

Беспокойство у инвесторов вызывает ситуация с приостановкой многими крупными компаниями прохода судов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов. Эксперты опасаются, что это может привести к усилению инфляционного давления в экономике.

"Сбои в глобальной торговле в течение длительного периода могут не только сказаться на ценах энергоносителей, но и создать новое давление на глобальные цепочки поставок и стоимость транспортировки", - говорит главный аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая, слова которой приводит Market Watch.

Акции Boeing Co. подорожали на 1,2% по итогам торгов. Группа Lufthansa сообщила во вторник, что разместила заказы на 80 ближне- и среднемагистральных самолетов Boeing и Airbus, а также согласовала с производителями дополнительные закупки. В частности, Lufthansa заказала 40 самолетов Boeing 737-8 MAX.

Бумаги Alphabet Inc. выросли в цене на 0,6%. Накануне стало известно, что Google, входящая в Alphabet, заплатит $700 млн для урегулирования претензий по иску, поданному американскими штатами, в связи с обвинениями в ограничении компанией конкуренции в сфере приложений для устройств на базе операционной системы Android.

Рыночная стоимость Accenture опустилась на 0,1%. Международная консалтинговая компания увеличила чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года, однако слабый прогноз выручки разочаровал инвесторов.

Бумаги PepsiCo Inc. снизились в цене 0,6% вслед за ухудшением рекомендации для акций компании до "нейтрально" с "покупать" аналитиками JPMorgan. Банк также понизил прогнозную цену бумаг до $176 со $185.

Стоимость акций Lyft Inc. упала на 3,6% на информации о том, что сооснователь компании Джон Циммер продал ее акции на сумму $3,5 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 251,9 пункта (0,68%) и составил 37557,92 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 27,81 пункта (0,59%) - до 4768,37 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 98,03 пункта (0,66%) и составил 15003,22 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, исключением выступает только рынок акций материкового Китая.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Годовой показатель остается на этом уровне по итогам четвертого заседания подряд, пятилетний - шестого.

Аналитики также не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%.

В число лидеров повышения на Гонконгской фондовой бирже входят акции оператора казино Sands China, подорожавшие на 4,9%, ритейлеров JD.com Inc. и Alibaba - на 3,8% и 3,2% соответственно, девелопера Longfor Group - на 3,3%, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd - на 2,7%.

Кроме того, растет стоимость бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi - на 0,3%, интернет-гиганта Tencent - на 1,2%, разработчика игр Netease Inc. - на 0,7%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:28 МСК поднялся на 1,6%.

Котировки акций производителя продукции для печати Toppan Inc. подскочили на 8,9%, транспортной компании Kawasaki Kisen Kaisha - на 7,5%, фармацевтической Sumitomo Pharma - на 5,6% и автопроизводителя Mazda - на 4,5%.

Помимо этого дорожают акции представителей финансовой сферы, включая Mitsubishi UFJ (+0,3%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (+0,7%), а также Sony (+0,5%) и ритейлера одежды Fast Retailing (+3,8%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 1,6%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1,4%, сталелитейной Posco - на 0,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,6%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,65%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP и Rio Tinto повысилась на 0,4% и 0,1% соответственно.

Кроме того, подорожали бумаги крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 0,3%, Westpac Banking - на 1%, ANZ - на 0,7%, Macquarie - на 0,9%.

Цены на нефть меняются слабо утром в среду после роста накануне, инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 мск составляет $79,16 за баррель, что на $0,07 (0,09%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на $1,28 (1,6%), до максимальных с 30 ноября $79,23 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,01 (0,01%) и составили $73,95 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $1,12 (1,5%) - до $73,94 за баррель.

Накануне поддержку котировкам оказала напряженность в Красном море. Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все проходящие через него суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море.

Атаки повстанцев приводят к задержкам поставок нефти и повышают стоимость транспортировки, однако степень влияния этого фактора на нефтяные котировки оценить сложно, заявил рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада, чьи слова приводит MarketWatch.