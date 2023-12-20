Предпочтение по-прежнему стоит отдавать флоатерам - ПСБ

Инвесторам по-прежнему стоит отдавать предпочтение флоатерам, несмотря на снижение кривой ОФЗ, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Во вторник на рынке ОФЗ наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, доходности коротких бумаг выросли на 10 б.п. (до 12,09% годовых по 3-летним ОФЗ), отыгрывая вышедшие накануне данные по инфляционным ожиданиям населения РФ, которые в декабре подскочили до 14,2% с 12,2% в ноябре - инвесторы опасаются, что период высоких ставок может затянуться. Спрос на среднесрочные и долгосрочные госбумаги сохранился: доходность 5-летних ОФЗ достигла 11,89% годовых (минус 9 б.п.), 10-летних - 11,9% (минус 7% б.п.). По-прежнему ожидаем, что кривая ОФЗ на данном участке снизится до конца года до минимумов ноября (11,6-11,8% годовых), - указывают эксперты. - Минфин России выполнил программу заимствований, в результате чего предложит на аукционе в среду крайне скромный объем 14-летнего выпуска - на 10 млрд руб. В целом фактор аукционов для рынка ОФЗ на следующий год также является нейтральным (для выполнения нормативов ликвидности спрос банков на ОФЗ может составить около 3 трлн руб.). Вместе с тем мы по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам, которые при плавном снижении ставки со II полугодия 2024 года могут показать сопоставимую доходность со среднесрочными ОФЗ-ПД (по нашим оценкам, 14-15% против 16-18% соответственно). Существенное увеличение процентного риска по портфелю при покупке ОФЗ-ПД, на наш взгляд, не компенсируется ростом доходности на 2-3 п.п."

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