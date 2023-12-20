Рынок акций РФ утром поднялся к 3100п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 20 декабря. Рынок акций РФ утром в среду растет на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent торгуется выше $79,5 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 3100 пунктов во главе с бумагами "Роснефти". Во "втором эшелоне" подросли бумаги "Софтлайна" на новостях о планах выплатить дивиденды за 2024 год.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3098,7 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1082,28 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 90,2 рубля (-0,14 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+2%), "Северстали" (+1,9%), "Газпром нефти" (+1,6%), "Московской биржи" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Полюса" (+1,1%), расписки TCS Group (+1,1%), бумаги "Яндекса" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,7% "префы"), ВТБ (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%), "Русала" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,6%), "МТС" (-0,3%), Сбербанка (-0,2%), Polymetal (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи продолжает следовать восходящей тенденции, которая сформировалась после заседания ЦБ РФ в минувшую пятницу, и в ближайшие дни будет стремиться к верхней границе ценового диапазона в районе 3300 пунктов, не обращая особого внимания на внешние факторы. Поддержку индексу в среду оказывают цены на нефть, причем рынок следит за новостями с Ближнего Востока. На американском рынке важных макроэкономических новостей не ожидается. Однако над рынком США продолжает "висеть" серьезная перекупленность, которая в любой момент может привести к волне распродаж, считают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, позитив в среду сосредоточен в нефтяном секторе благодаря слому краткосрочного "медвежьего" тренда и возможных попыток вернуться к среднесрочному росту. "Газпром" накануне так и не дал дивидендных рекомендаций, что добавляет рынку акций РФ неопределенности.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду может протестировать отметку 3100 пунктов. На данный момент сложно говорить о возможности закрепления рынка выше данного уровня, поскольку динамика бумаг Сбербанка и "Газпрома" не внушает оптимизма. Однако можно ожидать сохранения сегментированного спроса, с упором на акции металлургов, "Магнита" и "Софтлайна".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, восходящий импульс на рынке акций пока не выглядит уверенным, не радуют акции Сбербанка, которые не могут выскочить вверх за границу краткосрочного нисходящего тренда от 27 ноября. Это негативный сигнал как для акций крупнейшего российского банка, так и для рынка в целом.

Нефть Brent торгуется выше отметки $79 за баррель, но пока есть сомнения в ее способности уйти выше $80 за баррель. Если нефть не возобновит рост, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль по российским акциям усилится. Спекулянтам можно пробовать очень осторожно продавать фьючерс на индекс РТС, учитывая вероятность ослабления рубля в начале января, считает эксперт.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-0,7%, при этом Dow Jones (+0,7%, до 37558 пунктов) обновил рекорд, а S&P 500 (+0,6%) вплотную приблизился к историческому максимуму.

Финансовые рынки поддерживает оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система (ФРС) может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее сохранения Федрезервом на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых в январе оценивается рынком в 92%, отмечает Market Watch. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, трейдеры оценивают на уровне в 72,5%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил в интервью Yahoo Finance во вторник, что видит "хороший прогресс" в замедлении инфляции в США. Тем не менее, по мнению Баркина, планировать снижение ставки пока рано.

В Азии в среду также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE растут на 0,1-1,2%) и стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Объем экспорта Японии в ноябре уменьшился на 0,2% относительно того же месяца прошлого года - до 8,82 трлн иен ($61,45 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Снижение показателя было отмечено впервые за три месяца и стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 1,5%, сообщает Trading Economics. В октябре экспорт вырос на 1,6%.

Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 11,9% - до 9,597 трлн иен. Сокращение было отмечено по итогам восьмого месяца подряд. Аналитики в среднем ожидали уменьшения импорта на 8,6% после падения в октябре на 12,5%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Годовой показатель остается на этом уровне по итогам четвертого заседания подряд, пятилетний - шестого. Аналитики также не ожидали изменения, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены сохраняют позитивный настрой после роста накануне, инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $79,57 за баррель (+0,4% и +1,6% накануне), январская цена WTI - $74,35 за баррель (+0,6% и +1,5% во вторник).

Накануне поддержку котировкам оказала напряженность в Красном море. Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все проходящие через него суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море. Все это приводит к задержкам поставок нефти и повышает стоимость транспортировки, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Камчатскэнерго" (+9,1% и +9,6% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (+9%), ПАО "Владимирский химический завод" (+8,7%), "Росгосстраха" (+8,4%), "Объединенной вагонной компании" (+8,1%), "ВСМПО-Ависма" (+7,7%), ПАО "Яковлев" (+6,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+5,3%).

Акции "Софтлайна" выросли на 2,9%. Оборот группы "Софтлайн" в 2024 году может составить не менее 110 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель скорректированной EBITDA по итогам следующего года компания прогнозирует в размере не менее 6 млрд рублей.

Также "Софтлайн" сообщил о возможности выплатить дивиденды по итогам 2024 года. Согласно пресс-релизу, при разработке рекомендаций по размеру дивидендов совет директоров "Софтлайн" будет стремиться к тому, чтобы на выплату акционерам было направлено не менее 25% чистой прибыли по МСФО. "При этом сумма выплаченных дивидендов составит не менее 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Подешевели расписки Qiwi (-8,5%), акции ПАО "Россети Волга" (-1,5%), "М.Видео" (-1,5%), расписки Fix Price (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 10,28 млрд рублей (из них 1,39 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,12 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 913,14 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").