Курс рубля, вероятно, останется около 90 руб./$1 в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, продолжит проторговывать район 90 руб./$1 в среду в отсутствие активизации экспортеров и сильных движений на рынке нефти, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Продолжаем ожидать рост предложения валюты за счет скорой даты уплаты налогов. В его отсутствие, а также ввиду признаков торможения восстановления нефтяных котировок волатильность на валютном рынке может остаться невысокой. Рассчитываем, что в среду доллар будет колебаться в пределах 89,5-90,5 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

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