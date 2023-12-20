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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Курс рубля, вероятно, останется около 90 руб./$1 в среду - ПСБ
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20 декабря 2023 года 11:19

Курс рубля, вероятно, останется около 90 руб./$1 в среду - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, продолжит проторговывать район 90 руб./$1 в среду в отсутствие активизации экспортеров и сильных движений на рынке нефти, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Продолжаем ожидать рост предложения валюты за счет скорой даты уплаты налогов. В его отсутствие, а также ввиду признаков торможения восстановления нефтяных котировок волатильность на валютном рынке может остаться невысокой. Рассчитываем, что в среду доллар будет колебаться в пределах 89,5-90,5 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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