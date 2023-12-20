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20 декабря 2023 года 09:48

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average обновил рекорд, а S&P 500 вплотную приблизился к историческому максимуму. Оптимизм трейдеров, связанный с тем, что Федеральная резервная система может существенно снизить базовую процентную ставку в следующем году, продолжает поддерживать финансовые рынки. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее сохранения Федрезервом на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых в январе оценивается рынком в 92%. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте, оценивается трейдерами в 72,5%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Том Баркин заявил в интервью Yahoo Finance во вторник, что видит "хороший прогресс" в замедлении инфляции в США. Тем не менее, по мнению Баркина, планировать снижение ставки пока рано. Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили устойчивость экономики США и ожидания ее "мягкой посадки". Число новостроек в Штатах в ноябре увеличилось на 14,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,56 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом за полгода, сообщило министерство торговли страны.

Беспокойство у инвесторов вызывает ситуация с приостановкой многими крупными компаниями прохода судов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов. Эксперты опасаются, что это может привести к усилению инфляционного давления в экономике.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, исключением выступает только рынок акций материкового Китая. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 1,37%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК прибавил 1,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 0,65%.

Народный банк Китая сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, что является рекордным минимумом. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,2% годовых. Годовой показатель остается на этом уровне по итогам четвертого заседания подряд, пятилетний - шестого. Аналитики также не ожидали изменения. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%.

В свою очередь цены на нефть меняются слабо утром в среду после роста накануне, инвесторы продолжают следить за ситуацией в Красном море. Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $79,29 за баррель, что всего на 0,08% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты выросли в цене на 1,6%, до максимальных с 30 ноября $79,23 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,15% и составили $74,05 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на 1,5% - до $73,94 за баррель.

Накануне поддержку нефтяным котировкам оказала напряженность в Красном море. Ранее йеменские повстанцы пообещали, что будут нападать на все проходящие через него суда, направляющиеся в Израиль, вне зависимости от того, кто ими владеет. После этого сообщалось о нескольких атаках на суда в Баб-эль-Мандебском проливе и Красном море. Атаки повстанцев приводят к задержкам поставок нефти и повышают стоимость транспортировки, однако степень влияния этого фактора на нефтяные котировки оценить сложно, заявил рыночный аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 декабря выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 39,551 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,876 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,12% и составил 105,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,14%, поднявшись до 868,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СИБУР Холдинг БО-03" (+1,9%), "ВЭБ.РФ-21" (+0,85%), "МТС-001P-09" (+0,69%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,65%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-003Р-02" (-0,75%), "Новотранс-001Р-03" (-0,49%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,37%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" завершило размещение 4-летних облигаций серии БО-002P-11 объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Квартальные купоны по выпуску переменные, рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Размер спреда установлен на уровне 1,3% годовых.

ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" завершило размещение 10-летних облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-42 объемом 220 млрд 287,737 млн рублей. По выпуску предоставлено обеспечение в форме поручительства от ДОМ.РФ.

ООО "Соби-лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена на уровне 19% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплаты 4-35-го купонов будет погашено по 3% от номинала, еще 4% от номинала погасят в дату выплаты 36-го купона.

МФК "Джой мани" 20 декабря начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей. Ставки 1-6-го ежемесячных купонов установлены на уровне 23% годовых, ставки 7-12-го купонов - на уровне 22% годовых, 13-24-го купонов - 19% годовых, 25-36-го купонов - 17% годовых. Выпуск будет размещен в рамках бессрочной программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут быть размещены на срок до 10 лет среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Транс-Миссия" (агрегатор сервиса "Таксовичкоф") 21 декабря начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 20,24% годовых, что соответствует доходности к оферте через год на уровне 22,24% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, еще 75% в дату погашения.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило ставку 42-го купона облигаций 29-й серии в размере 8,48% годовых. Компания разместила 35-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в октябре 2013 года по ставке 7,1% годовых. Купоны квартальные, ставки 2-132-го купонов рассчитываются по формуле: уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в случае достижения или превышения процентной ставкой уровня 10% годовых.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 21-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

АО "ПО "Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова" (УОМЗ) выкупило по оферте 1 млн 488 тыс. 119 облигаций серии БО-П02 по цене 100% от номинала, или 99,2% эмиссии. УОМЗ разместил 10-летний выпуск объемом 1,5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 7,4% годовых. Ставки 7-9-го купонов установлены на уровне 0,1% годовых.

Росэксимбанк приобрел по оферте 4 млн 595,733 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 45,96% выпуска. Десятилетний выпуск облигаций на 10 млрд рублей был размещен в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 8,9% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в июне 2026 года - 13,98% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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