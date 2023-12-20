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Главная / Мнения аналитиков / Силы "быков" на рынке акций РФ заканчиваются - "Алор Брокер"
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20 декабря 2023 года 09:31
Силы "быков" на рынке акций РФ заканчиваются - "Алор Брокер"
Силы "быков" на российском фондовом рынке заканчиваются, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Российский рынок акций во вторник продолжил рост, наблюдаемый третий день подряд после ложного пробоя поддержки. Однако восходящий импульс начал затихать, индекс Мосбиржи прибавил за вторник всего четверть процента. Движения котировок акций Сбербанка - негативный сигнал как для них самих, так и для рынка в целом. Бумаги компаний сектора черной металлургии интересны в свете ожидаемого роста внутренних и внешних цен на сталь, но возникает вопрос к монетизации капитализации - эмитенты по-прежнему отказываются платить дивиденды, - пишет эксперт в комментарии. - Если цены на нефть не возобновят рост, то желание зафиксировать спекулятивную прибыль по российским акциям усилится. Спекулянтам можно пробовать очень осторожно продавать фьючерс на индекс РТС. Об ухудшении общих инвестиционных настроений говорит ситуация на рынке IPO. Так, "Мосгорломбард", уже перенесший сроки выхода на биржу, объявил о возможности размещения по нижней границе ценового диапазона. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" перенес срок размещения на начало следующего года. Скорее всего, это говорит о том, что сбор заявок идет туго". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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